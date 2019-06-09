Военные ВСУ подорвались на мине в ДонбассеГазета.Ru 18:14

с чего всё началось

Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что двое украинских силовиков подорвались на мине в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, украинские прапорщики погибли из-за незнания карт минных полей.

Авто Какие опасности убивают автомобили в жару Тридцатиградусная жара повышает нагрузку на все жизненно важные узлы транспортных средств – двигатель, трансмиссию, выпускную систему, тормоза, кузов и даже остекление.

Общество Россиян ожидает короткая рабочая неделя В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.

Экономика Голикова сообщила о снижении числа бедных в России Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".

Футбол Португалия стала первым победителем Лиги наций Автором единственного гола матча стал Гонсалу Гедеш. Сборная Португалии стала первым победителем розыгрыша Лиги наций.

Экономика В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в 8 раз Депутаты ЛДПР предложили увеличить в восемь раз пособия по уходу за инвалидами I группы — с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. руб. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов, а также вице-спикер Игорь Лебедев и депутаты Борис Пайкин, Александр Шерин, Елена Строкова, передает "РИА Новости".

Общество Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.

Шоу-бизнес Нюша нежно поздравила мужа с днем рождения и показала фото со свадьбы 9 июня свой день рождения отмечает супруг певицы Нюши — главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов.

Происшествия Хабенский выступил в поддержку Голунова на открытии «Кинотавра» На церемонии открытия фестиваля «Кинотавр» председатель жюри конкурса Константин Хабенский выступил в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Происшествия Житель Якутии расстрелял семью из трех человек Следователи в Якутии выясняют обстоятельства происшествия, в котором 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек, в том числе беременную женщину и 14-летнюю девочку.

Политика МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуацией Украина крайне обеспокоена развитием ситуации в Республике Молдова, столкнувшейся с политическим кризисом.

Космос Робота Федора уменьшили для полета на МКС Робот Федор был уменьшен в преддверии полета на Международную космическую станцию (МКС) для того, чтобы он поместился в космическом корабле «Союз».

Происшествия Минсельхоз овладевает «Росагролизингом» Ведомство претендует на права акционера госкомпании Минсельхоз рассчитывает получить полномочия по осуществлению от лица РФ прав акционера АО "Росагролизинг" вместо Росимущества.

Экономика Всемирный банк назвал риски для российской экономики В докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России сообщается, что возможность расширения экономических санкций угрожает развитию экономики России в среднесрочной перспективе.

Происшествия Личные данные 40 сотрудников ФСБ утекли в сеть Издание ознакомилось с одной из баз данных, в которой оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ.

Спорт IAAF приняла решение не восстанавливать ВФЛА в правах Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), заявил 9 июня глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления статуса ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции по итогам Совета.

Происшествия Число жертв боевых действий в Триполи превысило 650 Число погибших в результате боевых действий в Триполи увеличилось до 653 человек.

Происшествия Два украинских города лишатся воды из-за загрязнения реки химикатами Города Белая Церковь и Умань в Киевской и Черкасской областях будут отключены от водоснабжения по причине утечки химикатов в реку Рось.

Финансы Курсы рубля к доллару и евро пойдут в разные стороны Речь идет всего лишь о том, что валютная пара евро/доллар выросла на мировом рынке за неделю с 1,1140 до 1,1260, или на 1,1%. А стабильность самого рубля привела к почти симметричному снижению к нему доллара с одновременным ростом европейской валюты.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Энергетика Президент «Лукойла»: цены на бензин будут стабильны на фоне «нефтяных» санкций США Президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов полагает, что цены на бензин на фоне "нефтяных" санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы будут стабильными.

Общество El Mundo (Испания): Владимир Путин против военной службы в России (El Mundo) Президент России Владимир Путин недавно объявил, что настало время поднять вопрос об отмене призыва на срочную службу в России, хотя для этого «потребуется время».

Общество ВЦИОМ: почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.

Армия и оружие Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.