Армия и оружие
Военные ВСУ отказались воевать и убили командира, сообщили в ДНРГазета.Ru 18:31
Официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские военные отказались воевать и убили командира. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, военные ВСУ отказались идти на боевую операцию на "территории ДНР".
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