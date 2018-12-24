Политика
Украинские военнослужащие разгромили находящийся на границе с Крымом пансионат, в который заселились под предлогом военного положения, об этом в своем Facebook сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
РИА Новости18:44
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с чего всё началось
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко на своей странице в Фейсбук сообщил о беспределе, устроенном украинскими военными на базе отдыха в Геническом районе Херсонской области.Московский Комсомолец18:27
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Политика
Белый дом: Трамп не изменит решения о выводе войск США из Сирии
Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что американский лидер Дональд Трамп не изменит решения о выводе войск США из Сирии.
Обновлено в 18:39
Армия и оружие
Израильские военные открыли огонь по людям на границе с Сирией
Израильские военные открыли огонь по вооруженным людям, находившимся в демилитаризованной зоне на границе с Сирией.
Обновлено в 16:48
Политика
Порошенко увидел в резолюциях ООН по Крыму «четкий сигнал» для России
Принятые Генассамблеей ООН резолюции по Крыму должны послужить «четким сигналом» для России, считает президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 14:01
Политика
Песков рассказал о жалобах и клевете во время пресс-конференции Путина
Некоторые вопросы президенту Владимиру Путину в ходе прошедшей 20 декабря пресс-конференции не имели никакого отношения к журналистике, были обычными жалобами и отняли много времени у других.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Мэй похвалила британских военных за защиту от «вторжения России»
По данным агентства, Мэй похвалила военных за очистку улиц Солсбери от следов нервно-паралитического вещества, которым якобы были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 17:52
Политика
Трамп прокомментировал последствия цунами в Индонезии
Президент США Дональд Трамп прокомментировал последствия цунами в Индонезии.
Обновлено в 14:41
Политика
Певца Виктора Салтыкова не пустили на Украину
Обновлено в 14:46
Армия и оружие
NI раскритиковал посла США за слова о российских Ту-160
Журнал The National Interest раскритиковал слова посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил российские Ту-160 с "музейными экспонатами".
Обновлено в 18:54
Космос
Илон Маск отметил развитие Китая в космической отрасли
Глава частной космической компании SpaceX инженер Илон Маск отметил прогресс в развитии космической отрасли в Китае.
Обновлено в 14:21
Политика
Порошенко приравнял участников ОУН-УПА к ветеранам
Пётр Порошенко подписал закон о присвоении оставшимся в живых членам Украинской повстанческой армии (УПА)* статуса ветеранов боевых действий.
Обновлено в 10:36
Политика
Госдеп призвал Венесуэлу «не мешать» судам ExxonMobil
Представитель Госдепа Роберт Палладино в твиттере призвал Венесуэлу уважать международное право и суверенитет других стран.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие
В Британии предупредили о новых атаках «Аль-Каиды» на самолеты
Боевики «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в РФ) разрабатывают технологии, которые позволят сбивать пассажирские самолеты, заявил британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес.
Обновлено в 16:20
Политика
Кадыров встретился с советником королевского двора Саудовской Аравии
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров провёл встречу с советником королевского двора Саудовской Аравии, принцем Турки бин Мухаммадом бин Фахдом бин Абдулазизом Аль-Саудом в Чечне.
Обновлено в 17:29
Армия и оружие
Турция укрепляет военную группировку на сирийской границе
Турция стягивает военную технику и подразделения спецназа в провинцию Килис на сирийской границе, часть техники переброшена на территорию Сирии, передает в воскресенье агентство DHA.
Обновлено в 12:09
Политика
В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»
Крупнейшее в мире трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено в 04:15