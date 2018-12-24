Политика

Военные Украины разгромили пансионат на границе с Крымом
РИА Новости
18:44

Украинские военнослужащие разгромили находящийся на границе с Крымом пансионат, в который заселились под предлогом военного положения, об этом в своем Facebook сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
РИА Новости18:44
с чего всё началось
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко на своей странице
 в Фейсбук сообщил о беспределе, устроенном украинскими военными на базе отдыха в Геническом районе Херсонской области.
Московский Комсомолец18:27

Подробнее о событии

Украинские солдаты разгромили базу отдыха на границе с Крымом

Lenta.ru19:25

Военные Украины разгромили пансионат на границе с Крымом

Газета.Ru19:17

Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом

Взгляд.ру19:16

Бойцы ВСУ разгромили пансионат на границе с Крымом под прикрытием «военного положения»

РЕН ТВ19:05

Военное положение в действии. Бойцы ВСУ разгромили пансионат на границе с Крымом

Телеканал 360°19:04

На Украине военные разгромили пансионат на границе с Крымом

Московский Комсомолец18:55

Военные Украины разгромили пансионат на границе с Крымом

РИА Новости18:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 19:42, Ашберн
Политика

Белый дом: Трамп не изменит решения о выводе войск США из Сирии

Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что американский лидер Дональд Трамп не изменит решения о выводе войск США из Сирии.
Обновлено в 18:39
Армия и оружие

Израильские военные открыли огонь по людям на границе с Сирией

Израильские военные открыли огонь по вооруженным людям, находившимся в демилитаризованной зоне на границе с Сирией.
Обновлено в 16:48
Политика

Порошенко увидел в резолюциях ООН по Крыму «четкий сигнал» для России

Принятые Генассамблеей ООН резолюции по Крыму должны послужить «четким сигналом» для России, считает президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 14:01
Политика

Песков рассказал о жалобах и клевете во время пресс-конференции Путина

Некоторые вопросы президенту Владимиру Путину в ходе прошедшей 20 декабря пресс-конференции не имели никакого отношения к журналистике, были обычными жалобами и отняли много времени у других.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие

Мэй похвалила британских военных за защиту от «вторжения России»

По данным агентства, Мэй похвалила военных за очистку улиц Солсбери от следов нервно-паралитического вещества, которым якобы были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 17:52
Политика

Трамп прокомментировал последствия цунами в Индонезии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал последствия цунами в Индонезии.
Обновлено в 14:41
Политика

Певца Виктора Салтыкова не пустили на Украину

Обновлено в 14:46
Армия и оружие

NI раскритиковал посла США за слова о российских Ту-160

Журнал The National Interest раскритиковал слова посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил российские Ту-160 с "музейными экспонатами".
Обновлено в 18:54
Космос

Илон Маск отметил развитие Китая в космической отрасли

Глава частной космической компании SpaceX инженер Илон Маск отметил прогресс в развитии космической отрасли в Китае.
Обновлено в 14:21
Политика

Порошенко приравнял участников ОУН-УПА к ветеранам

Пётр Порошенко подписал закон о присвоении оставшимся в живых членам Украинской повстанческой армии (УПА)* статуса ветеранов боевых действий.
Обновлено в 10:36
Политика

Госдеп призвал Венесуэлу «не мешать» судам ExxonMobil

Представитель Госдепа Роберт Палладино в твиттере призвал Венесуэлу уважать международное право и суверенитет других стран.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие

В Британии предупредили о новых атаках «Аль-Каиды» на самолеты

Боевики «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в РФ) разрабатывают технологии, которые позволят сбивать пассажирские самолеты, заявил британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес.
Обновлено в 16:20
Политика

Кадыров встретился с советником королевского двора Саудовской Аравии

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров провёл встречу с советником королевского двора Саудовской Аравии, принцем Турки бин Мухаммадом бин Фахдом бин Абдулазизом Аль-Саудом в Чечне.
Обновлено в 17:29
Армия и оружие

Турция укрепляет военную группировку на сирийской границе

Турция стягивает военную технику и подразделения спецназа в провинцию Килис на сирийской границе, часть техники переброшена на территорию Сирии, передает в воскресенье агентство DHA.
Обновлено в 12:09
Политика

В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»

Крупнейшее в мире трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено в 04:15
Главное