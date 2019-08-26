Армия и оружие

Военные США и Норвегии проведут наблюдательный полет над РоссиейРБК вчера в 19:43

Военные США, Канады и Норвегии планируют выполнить наблюдательный полет над территорией России с 26 по 30 августа. Об этом сообщается на сайте газеты Вооруженных сил России «Красная звезда».
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Наблюдательные полёты над Россией и Францией, инспекция в Литве

Как сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, в период с 26 по 30 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Норвегии, Канады и США выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на шведском самолёте наблюдения СААБ-340 с аэродрома Кубинка.
Красная звездавчера в 19:00

Подробнее о событии

Военные Норвегии, Канады и США выполнят наблюдательный полет над Россией

ТАССвчера в 19:07

Военные США и Норвегии проведут наблюдательный полет над Россией

РБКвчера в 19:43

Военные стран НАТО выполнят наблюдательный полет над Россией

Известиявчера в 19:42

НАТО проведет наблюдательный полет над Россией

РЕН ТВвчера в 20:10

Военные США, Канады, Норвегии совершат наблюдательный полёт над Россией

РИА Новостивчера в 19:05

Наблюдательные полёты над Россией и Францией, инспекция в Литве

Красная звездавчера в 19:00

Совместная миссия Норвегии, США и Канады выполнит наблюдательный полет над РФ

ТК Звездавчера в 19:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

В Тюмени машина сбила двух девушек

Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

В Ульяновске уволили росгвардейца, отказавшего в помощи из-за обеда

Обновлено вчера в 14:54
Политика

Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»

Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Политика

Порошенко пообещал появление украинского флага над Донецком

Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал, что над Донецком будет «гордо» поднят украинский флаг.
Обновлено в 01:06
Космос

«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Происшествия

Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике

30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено вчера в 16:03
Хоккей

СКА обыграл «Йокерит» и выиграл турнир имени Н.Г. Пучкова

СКА досрочно выиграл турнир имени Н. Г. Пучкова, обыграв "Йокерит" со счетом 4:1. Питерская команда одержала третью победу подряд.
Обновлено вчера в 14:43
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено 24 августа в 03:51
Политика

В записи назвавшей быдлом россиян чиновницы найдены признаки монтажа

Обновлено вчера в 06:54
Космос

На экзопланетах условия для жизни могут быть лучше, чем на Земле

Обновлено в 02:30
Политика

Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Культура

Директор пермской оперы улетел на переговоры с Теодором Курентзисом

Исполнительный директор пермского театра оперы и балета Андрей Борисов отправился в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с дирижером Теодором Курентзисом.
Обновлено вчера в 08:51
Общество

Опубликовано видео странной посадки Су-57 в Жуковском

Видеозапись нештатной посадки истребителя Су–57 на аэродроме Жуковский опубликована 25 августа в телеграм-канале «Военный Осведомитель».
Обновлено вчера в 15:09
Экономика

Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»

Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Политика

Хаджимба и Квициния вышли во второй тур выборов президента Абхазии

Обновлено в 01:25
Происшествия

В Чечне забросали камнями поезд «Петербург – Махачкала»

Обновлено в 01:22
Кино

«Angry Birds 2 в кино» стали лидерами российского проката

Мультипликационный фильм "Angry Birds 2 в кино" возглавил российский прокат по итогам минувших выходных.
Обновлено вчера в 22:22
Общество

Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин

По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
Обновлено вчера в 20:30
Политика

Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»

Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено вчера в 14:58
Авто

Китайская марка GAC запустила продажи дешевого аналога Camry

Бренд Trumpchi, принадлежащий концерну GAC Motor, объявил о старте продаж нового поколения седана GA6.
Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес

Ксения Раппопорт развелась с мужем

Второй брак 45-летней актрисы с 39-летним московским ресторатором Дмитрием Борисовым для многих стал сюрпризом.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Ростовской области заключенный сбежал из колонии

Обновлено вчера в 11:57
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Футбол

«Зенит» интересуется хавбеком «Ренна» Гренье

Центральный полузащитник «Ренна» Клеман Гренье попал в сферу интересов «Зенита».
Обновлено вчера в 18:03
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено 24 августа в 20:21
Происшествия

NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе

Обновлено 24 августа в 11:20
Экономика

UBS назвал стоимость беспилотного бизнеса «Яндекса» через 10 лет

Направление беспилотных автомобилей «Яндекса» к 2030 году будет оцениваться в $2,6–6,4 млрд, говорится в отчете банка UBS, посвященном бизнесу «Яндекса» в сфере автономного транспорта (копия есть у РБК, его подлинность подтвердила аналитик UBS Ульяна Ленвальская).
Обновлено в 02:00
Общество

В Крыму потратят на снос самостроев в 2020 году до 80 млн рублей

Обновлено в 01:04
Футбол

«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено вчера в 14:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное