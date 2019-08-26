Как сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, в период с 26 по 30 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Норвегии, Канады и США выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на шведском самолёте наблюдения СААБ-340 с аэродрома Кубинка.

с чего всё началось

Военные США, Канады и Норвегии планируют выполнить наблюдательный полет над территорией России с 26 по 30 августа. Об этом сообщается на сайте газеты Вооруженных сил России «Красная звезда».

Военные США и Норвегии проведут наблюдательный полет над Россией

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