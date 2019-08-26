Армия и оружие

Военные США и Норвегии проведут наблюдательный полет над РоссиейРБК 19:43

Военные США, Канады и Норвегии планируют выполнить наблюдательный полет над территорией России с 26 по 30 августа. Об этом сообщается на сайте газеты Вооруженных сил России «Красная звезда».
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с чего всё началось

Наблюдательные полёты над Россией и Францией, инспекция в Литве

Как сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, в период с 26 по 30 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Норвегии, Канады и США выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на шведском самолёте наблюдения СААБ-340 с аэродрома Кубинка.
Красная звезда19:00

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Военные Норвегии, Канады и США выполнят наблюдательный полет над Россией

ТАСС19:07

Военные США и Норвегии проведут наблюдательный полет над Россией

РБК19:43

Миссия США, Канады и Норвегии совершит наблюдательный полет над РФ

Российская газета19:43

Военные стран НАТО выполнят наблюдательный полет над Россией

Известия19:42

НАТО проведет наблюдательный полет над Россией

РЕН ТВ20:10

Военные США, Канады, Норвегии совершат наблюдательный полёт над Россией

РИА Новости19:05

Наблюдательные полёты над Россией и Францией, инспекция в Литве

Красная звезда19:00
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 23:30, Ашберн
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Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".
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СМИ узнали о желании Трампа бороться с ураганами ядерными бомбами

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В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
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Коллекторы прокомментировали обстрел должника и его дочери

В интервью радиостанции "Говорит Москва" Мехтиев сообщил, что после того, как стало известно о случае нападения на мужчину и его дочь, сотрудники ассоциации опросили коллекторские агентства с целью выяснить, кто мог напасть с пневматическим оружием на жителя Подмосковья.
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Как отметил специалист, основными переносчиками этих болезней являются комары.
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Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
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«Будет изучен данный законопроект, в том числе насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности», — цитирует его ТАСС.
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