Армия и оружие

Иран и Россия планируют провести учения в Ормузском проливеКоммерсантъ 15:35

Иран и Россия в скором времени могут провести совместные военно-морские учения в Индийском океане, включая Ормузский пролив, сообщил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади местным СМИ.
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