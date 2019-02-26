Армия и оружие

Военные ЛНР задержали украинского диверсантаREGNUM вчера в 23:44

«В результате ответного огня из стрелкового оружия противник, понеся потери, спешно отступил», — добавил Марочко. Также удалось задержать одного из диверсантов. Военнослужащего ВСУ заметила наблюдательная группа народной милиции.
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В ЛНР задержали украинского военнослужащего

RT на русскомвчера в 23:38

Украинского диверсанта поймали в ЛНР

News.ru00:30

В ЛНР пыталась проникнуть украинская ДРГ, противник понес потери

Новостной фронтвчера в 14:25

Ополчение ЛНР задержало украинского диверсанта

Российская газетавчера в 15:54

В ЛНР сообщили о пресечении попытки прорыва украинских диверсантов

ТАССвчера в 15:44

В ЛНР заявили о задержании силовика, пытавшегося проникнуть в республику

РИА Новостивчера в 14:51

В ЛНР заявили о задержании украинского силовика

Газета.Ruвчера в 23:21
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Происшествия

Число жертв пожара в Кузбассе возросло до восьми

Обновлено в 00:32
Политика

Кобылкин рассказал, как в ООН отнеслись к заявке России на шельф в Арктике

Эксперты ООН высоко оценили уровень проработки российской заявки на расширение шельфа в Арктике, которая будет рассмотрена в марте на заседании подкомиссии ООН в Нью-Йорке, заявил РИА Новости глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 19:17
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, благодаря которой пользователей не смогут добавлять в групповые чаты без их согласия, сообщает портал Akket.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Лавров рассказал о попытках военного вторжения США в Венесуэлу

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США готовят военное вторжение в Венесуэлу, чтобы свергнуть президента страны Николаса Мадуро.
Обновлено в 00:59
Политика

Минсельхоз выступил против расширения продуктового эмбарго

Минсельхоз не поддерживает предложение Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить продуктовое эмбарго, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова (у газеты есть копия документа, его подлинность подтвердили три источника издания в отрасли).
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Самолет ВВС Индии потерпел крушение в Кашмире

Обновлено в 01:30
Происшествия

В ходе спецоперации в Нальчике убит боевик

В ходе контртеррористической операции (КТО) в Нальчике убит один боевик, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах Кабардино-Балкарской Республики (КБР).
Обновлено в 00:39
Общество

Росалкогольрегулирование попросило доработать ГОСТ на пиво

Как уточнил представитель ведомства, предложение пересмотреть действующие ГОСТы было сформировано по поручению правительства: проблема фальсификации пива обсуждалась на прошедшем в декабре заседании госкомиссии по борьбе с контрафактом.
Обновлено в 00:00
Здоровье

Названа основная причина смертности женщин в России

Основной причиной смертности женщин в России считается онкология, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 01:07
Технологии

Зарубежные компании отказались поставлять детали для робота «Федора»

Обновлено вчера в 20:02
Политика

В России возбудили дело против следователя СБУ и украинского прокурора

СК возбудил уголовное дело против следователя Службы безопасности Украины и украинского прокурора за попытку привлечь к ответственности российских силовиков после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 01:21
Музыка

Украина может отказаться от участия в «Евровидении-2019»

Украина может отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году после скандала с победительницей национального отбора певицей Maruv.
Обновлено вчера в 14:20
Общество

Ди Каприо присоединился к петиции в защиту косаток в Приморье

Актер Леонардо Ди Каприо на своей странице в Facebook обратился к подписчикам с просьбой поддержать опубликованную на сайте Change.org петицию об освобождении косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморском крае.
Обновлено вчера в 22:11
Общество

Минобрнауки предложило узаконить самообразование

В России могут узаконить самообразование. Речь идет о среднем профессиональном и высшем образовании.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны ещё двое подозреваемых

Ещё двоих подозреваемых задержали в рамках «дела Арашуковых». Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.
Обновлено вчера в 14:26
Политика

WP рассказала о кибератаке американских спецслужб на Россию

Киберкомандование Вооруженных сил США провело "наступательную" операцию против петербургского "Агентства интернет-исследований" в 2018 году.
Обновлено вчера в 15:32
Общество

Российские вузы заняли 25 мест в топ-100 предметного рейтинга QS

Российские университеты заняли 25 мест в топ-100 Международного предметного рейтинга учебных заведений, ежегодно составляемого британской компанией Quacquarelli Symonds (QS).
Обновлено вчера в 17:28
Политика

Главы МИД РФ, Индии и КНР предложат лидерам стран неформальную встречу

Обновлено в 01:12
Политика

В Венесуэле нашли детали для баррикад в грузовике с гумпомощью

Обновлено вчера в 19:20
Финансы

Банковские долги россиян превысили 14 трлн рублей

Объем задолженности россиян перед банками достиг 14,86 трлн рублей. При этом около половины из них приходится на ипотечные кредиты.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

Взрыв прогремел в жилом доме в Казахстане

В Казахстане в результате взрыва в многоквартирном доме погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:34
Политика

Япония выразила протест России из-за визита чиновников на Курилы

Обновлено вчера в 21:31
Политика

В ряде российских городов сегодня пройдут акции памяти Бориса Немцова

Акцию памяти Немцова в Томске проведут в форме встречи граждан, поскольку пикет власти не согласовали.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

Прокуратура попросила Высокинского почистить крышу мэрии

Обновлено в 01:19
Авто

Volkswagen представил в Китае отдельный бренд Jetta

Немецкий концерн Volkswagen ответил скептикам и, наконец, возвел имя Jetta в отдельный бренд.
Обновлено вчера в 22:35
Общество

Безопасность детей в интернете будет усилена

В Госдуму внесли законопроекты, призванные усилить наказание за информацию в интернете, причиняющую вред здоровью детей и их психике.
Обновлено в 00:57
Происшествия

На судне «Партизан» в Японском море произошел взрыв

Обновлено вчера в 01:30
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Оттаву», Кузнецов и Овечкин набрали по два очка

Обновлено вчера в 23:26
Экономика

Минприроды установит квоты по грязным выбросам в атмосферу

Объект, который не укладывается в квоту, должен поэтапно снизить выбросы до установленного уровня.
Обновлено в 01:33
Политика

Эрдоган: Никто из венесуэльских чиновников не бежал в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью телеканалу NTV, что ни один чиновник из Венесуэлы не бежал в его страну.
Обновлено в 00:39
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