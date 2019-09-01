Армия и оружие

REGNUMREGNUMВоенные Израиля нанесли ответный удар по территории Ливана

Вооруженные силы Израиля открыли ответный огонь по приграничным целям в Ливане из-за ракетного обстрела территории своего государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля на странице в соцсети Twitter. «Мы (военные Израиля) открыли ответный огонь», — говорится в сообщении военных.
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