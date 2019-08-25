Армия и оружие
Военные Израиля атаковали объекты иранских сил в СирииГазета.Ru 17:50
Уточняется, что таким способом военные предотвратили атаку на Израиль со стороны Ирана при помощи беспилотников. Кроме того, что израильские военнослужащие заявили, что на атакованных ими объектах были люди. Военные не исключили вероятности потери среди личного состава иранских сил.
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