Армия и оружие

Военную прокуратуру Украины подняли по тревоге — Луценко
ФАН
17:45

Военная прокуратура Южного региона Украины и часть прокуратуры зоны Операции объединенных сил (ООС) подняты по тревоге после якобы «атаки» российских пограничников на украинские военные суда, написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в социальной сети Facebook.
ФАН17:45

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Военную прокуратуру Украины подняли по тревоге — Луценко

ФАН17:45

Украинскую военную прокуратуру подняли по тревоге

ТК Звезда17:17

Киев поднял по тревоге военную прокуратуру из-за обстрела украинских кораблей в Керченском проливе

Российский Диалог15:32

ГП Украины проверит Россию по статье об агрессии

News.ru15:26

На Украине по тревоге подняли военную прокуратуру

Газета.Ru15:17
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 17:51, Ашберн
Армия и оружие

В ФСБ сообщили о задержании нарушивших границу РФ украинских судов

Отмечается, что три судна ВМС Украины не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота РФ о немедленной остановке, а также опасно маневрировали.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие

ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР

Обновлено в 17:15
Армия и оружие

ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков

Обновлено в 14:49
Армия и оружие

Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение

Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 17:35
Армия и оружие

Кубок завоевали слушатели Военного университета

Самой многочисленной оказалась делегация Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, выставившая две команды.
Обновлено в 17:46
Армия и оружие

Амфибийно-десантная группа ВМС США вошла в Средиземноморье

В акваторию Средиземного моря через Гибралтарский пролив вошли ударная амфибийно-десантная корабельная группа ВМС США, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга западных морских ресурсов.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие

Украинские военные отбили свои Рассадки

Обновлено в 13:19
Армия и оружие

Киев обвинил Россию в новом уровне агрессии

Киев призвал США обратить внимание на ситуацию в Керченском проливе, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта, а также рассказал о выходе российской агрессии на новый уровень.
Обновлено в 17:37
Армия и оружие

Business Insider объяснил популярность С-400 за рубежом

Как отмечает издание, в последние годы России удалось заключить многочисленные контракты на поставку С-400.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

В России разрабатывают танк-беспилотник с пушкой-рельсотроном

Сообщается, что в России планируют строительство танков с электромагнитными пушками и боевыми лазерами.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие

Новая РЛС взяла под контроль небо над Центральной Россией

Обновлено в 12:45
Армия и оружие

Новым главой Генштаба армии Израиля стал Авив Кохави

Правительство Израиля утвердило в воскресенье новым главой Генштаба израильской армии генерала Авива Кохави, который заменит на этой должности Гади Айзенкота 15 января 2019 года.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие

СМИ сообщили о намерении ФРГ увеличить армию

Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Британия опасалась химатаки на миноносец после отравления в Солсбери

Находившийся в Черногории экипаж британского эскадренного миноносца HMS Duncan получил распоряжение экстренно вернуться на борт корабля, когда стало известно об инциденте с отравлением в Солсбери 4 марта.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

Грузия и ФРГ заключат соглашение о сотрудничестве в военной сфере

Министр обороны Грузии Леван Изория совершит визит в Германию, в ходе которого будет подписано соглашение о сотрудничестве в военной сфере между двумя странами.
Обновлено в 16:26
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Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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