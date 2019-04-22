Недвижимость
Военную ипотеку приравняют к гражданскойИзвестия 22 апреля в 15:00
Минобороны России меняет правила получения военной ипотеки. Для участвующих в долевом строительстве солдат-контрактников и офицеров создадут специальные эскроу-счета. Как сообщают «Известия», правительство России уже разработало соответствующее постановление.
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На проценты можно не претендовать: государство ужесточило требования к застройщикам
ВашГород.ру22 апреля в 06:30
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Экономика
«Известия»: Банк России с начала года выявил 61 финансовую пирамиду
Банк России выявил за первый квартал 2019 года деятельность 61 финансовой пирамиды на территории РФ.
Обновлено вчера в 20:04
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей
Обновлено вчера в 08:29
Энергетика
Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»
Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Ким Чен Ын отправился на бронепоезде на встречу с Путиным
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын отправился на бронепоезде с железнодорожного вокзала Пхеньяна во Владивосток, где 25 апреля состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Число погибших от взрывов на Шри-Ланке возросло до 359
Как отмечает официальный представитель местной полиции, на сегодняшний день число погибших в результате серии взрывов, которую совершили террористы-смертники 21 апреля, возросло до 359 человек.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова
Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова в ходе процесса по делу об убийстве супруга поменяла свои показания, сообщил журналист Виталий Губин.
Обновлено вчера в 14:15
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Обновлено вчера в 05:44
Общество
В Роструде назвали самые опасные сферы деятельности
В Роструде выяснили, в каких сферах деятельности в 2018 году произошло наибольшее количество смертельных несчастных случаев с работниками.
Обновлено в 01:00
Музыка
Сергей Лазарев рассказал о номере для Евровидения
Обновлено вчера в 10:08
Игры
Нейросети в четыре раза улучшили текстуры Fallout: New Vegas
Обновлено вчера в 06:49
Здоровье
Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху
В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 грамм кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Путин не поздравил Зеленского с победой на выборах
Обновлено 22 апреля в 07:57
Авто
Автомобили Lada начали продавать в Монголии
В городе Улан-Батор уже открылся первый дилерский центр, который продает жителям Монголии модели Lada Vesta, Lada 4x4 и Lada Vesta Cross.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Маск прокомментировал взрыв Tesla на парковке в Шанхае
Обновлено вчера в 19:19
Хоккей
«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»
"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
ВМФ России решил продолжить заказ уже испытанных надводных кораблей
В присутствии президента Владимира Путина на петербургской «Северной верфи» прошла закладка двух новых фрегатов проекта 22350 – «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», а также стыковка блоков корпуса головного корвета «Меркурий» проекта 20386.
Обновлено вчера в 16:34
Общество
В Московском зоопарке появились на свет птенцы кудрявого пеликана
Два птенца кудрявого пеликана появились на свет в столичном зоопарке с разницей в пять дней.
Обновлено в 00:35
Гаджеты
Meizu представила новый флагманский смартфон Meizu 16s
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Лукашенко улетел в Китай на встречу с Си Цзиньпином
Глава Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Китай.
Обновлено в 01:46
Политика
Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
В мэрии Якутска проводят обыски
По информации местных СМИ, обыски проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.
Обновлено в 00:52
Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено вчера в 14:16
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено вчера в 04:27
Игры
Авторы Rebel Galaxy Outlaw записали три часа игрового процесса
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел ещё один взрыв
Напомним, 21 апреля в нескольких отелях и церквях Шри-Ланки прогремели восемь взрывов.
Обновлено 22 апреля в 07:00