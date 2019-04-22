Недвижимость
Военную ипотеку приравняют к гражданскойИзвестия вчера в 15:00
Минобороны России меняет правила получения военной ипотеки. Для участвующих в долевом строительстве солдат-контрактников и офицеров создадут специальные эскроу-счета. Как сообщают «Известия», правительство России уже разработало соответствующее постановление.
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На проценты можно не претендовать: государство ужесточило требования к застройщикам
ВашГород.рувчера в 06:30
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Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Политика
Порошенко решил участвовать в выборах в украинский парламент
Потерпевший поражение во втором туре выборов президента Украины еще действующий глава государства Петр Порошенко в ходе встречи с парламентской фракцией «Блок Петра Порошенко» во вторник рассказал соратникам о решении участвовать в парламентских выборах, которые пройдут уже этой осенью.
Обновлено в 14:56
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Обновлено в 08:34
Гаджеты
Xiaomi выпустила телевизоры по цене смартфона
Новые телевизоры Xiaomi практически лишены рамок экрана благодаря нового технологическому процессу производства матрицы и оснащены пультами дистанционного управления на основе связи Bluetooth вместо традиционного инфракрасного излучения.
Обновлено в 11:01
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет.
Обновлено в 06:00
Космос
На Марсе произошло землетрясение
Обновлено в 13:46
Экономика
Сбербанк нацелился на долю в Rambler Group
Переговоры Сбербанк и Rambler Group касаются приобретения группой банка существенного, но не контрольного пакета акций.
Обновлено 20 апреля в 22:25
Армия и оружие
Появились фото с церемонии спуска на воду подлодки для «Посейдона»
В Сети появились фотографии с церемонии спуска на воду подводной лодки «Белгород», на которой будут размещены подводные беспилотники «Посейдон».
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес
Анжелика Варум выразила недовольство фотосессией в глянце
Анжелика Варум высказалась в пользу естественной красоты, которую зачастую прячут фотографы глянцевых журналов.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Обновлено в 13:33
Авто
Haval сертифицировал кроссовер F7 для России
Компания Haval сертифицировала новый кроссовер F7 для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 10:03
Футбол
Адвокат Кокорина назвал расследование беззаконием
Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что дело его подзащитного расследовалось вне требований закона.
Обновлено в 14:17
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Спорт
Фигурист Ковтун поблагодарил болельщиков после завершения карьеры
Чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун выразил благодарность болельщикам за поддержку после завершения профессиональной карьеры.
Обновлено в 08:17
Футбол
Футболист «Саутгемптона» Лонг забил самый быстрый мяч в истории АПЛ
Нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг стал автором самого быстрого гола в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 15:23
Политика
Международный трибунал проведет слушания по делу украинских моряков
Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что Международный трибунал по морскому праву ООН проведет слушания по делу задержанных украинских моряков, передает ТАСС.
Обновлено в 14:11
Политика
Меркель и Зеленский поговорили по телефону
Состоялся телефонный разговор между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:32
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Наука
Потепление в Арктике обойдется человечеству в 447 МКС
Обновлено в 06:31
Экономика
Росстат нашел 1,75 трлн рублей доходов россиян при пересчете
Всего за три года доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн рублей выше, чем при прежнем расчете.
Обновлено в 10:22
Гаджеты
Sony оценила новый 8К телевизор в 70 тысяч долларов
Обновлено в 13:03
Энергетика
Белоруссия решила помочь Украине с обходом российских нефтяных санкций
В Белоруссии решили помочь Украине обойти российские санкции, которые ограничили поставки на ее территорию темных нефтепродуктов.
Обновлено в 09:26
Игры
Нейросети улучшили текстуры Fallout: New Vegas в четыре раза
Обновлено в 05:25
Происшествия
В екатеринбургском ТЦ пострадали подростки
Обновлено в 15:13
Армия и оружие
ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в Приморье
Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность ячейки террористической организации «Джамаат Тавхид Валь-Джихад» (запрещена в РФ), действовавшей на территории Приморского края.
Обновлено в 10:59
Политика
Президент Шри-Ланки уволит глав всех спецслужб после терактов
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена сообщил, что в течение суток сменит глав спецслужб и департамента полиции страны, передал местный новостной портал Ada Derana со ссылкой на обращение президента к народу.
Обновлено в 15:03
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00