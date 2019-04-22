Недвижимость
Военную ипотеку приравняют к гражданскойИзвестия вчера в 15:00
Минобороны России меняет правила получения военной ипотеки. Для участвующих в долевом строительстве солдат-контрактников и офицеров создадут специальные эскроу-счета. Как сообщают «Известия», правительство России уже разработало соответствующее постановление.
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На проценты можно не претендовать: государство ужесточило требования к застройщикам
ВашГород.рувчера в 06:30
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Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
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Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
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Кино
Финальный трейлер «Годзилла 2: Король монстров» появился в Сети
Финальный трейлер фильма "Годзилла 2: Король монстров" опубликовали в Сети. Видеоролик можно посмотреть на официальном канале Warner Bros.
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Здоровье
Жители Оргтруда вышли на митинг против оптимизации «скорой»
Жители микрорайона Оргтруд в очередной раз вышли на митинг.
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Политика
Украинские социалисты предлагают национализировать корпорацию Roshen
Кива обратился в суд с иском о незаконной приватизации Киевской кондитерской фабрики, основанной еще в 1880-е годы и в советское время носившей имя Карла Маркса.
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По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР
Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
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Авто
Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции
Обновлено в 07:30
Авто
Илон Маск запустит сервис беспилотного такси
Глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) анонсировал сервис беспилотных такси и представил полноценный автопилот.
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Политика
Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»
Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
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Армия и оружие
Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду
На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Путин принял участие в церемонии закладки двух фрегатов в Петербурге
Президент России Владимир Путин во вторник на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге принял участие церемонии закладки военных кораблей.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Политика
Reuters отозвал утверждение об обходе санкций «Роснефтью»
«Изменения в статью от 18 апреля были внесены для того, чтобы прояснить, что Reuters не может однозначно определить, были ли произведены платежи в соответствии с предложенным соглашением, также было удалено упоминание о «Еврофинанс Моснарбанке» и уточнено, что эксперты не видят нарушения санкций», — говорится в пояснении агентства.
Обновлено в 12:38
Футбол
Адвокат Кокорина: дело расследовалось вопреки требованиям закона
Все уголовное дело с юридической точки зрения расследовалось вопреки требованиям закона.
Обновлено в 12:51
Экономика
В России выросло число желающих продать собственную дачу
Обновлено в 05:15
Политика
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Спорт
Союз биатлонистов согласовал с Минспортом тренеров сборной России
Союз биатлонистов России (СБР) утвердил и согласовал с Министерством спорта России списки тренерского штаба основных и резервных национальных команд.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
Сержанты США оказались не подготовлены к ведению ближнего боя
В результате сержантам не достает навыков ведения ближнего боя.
Обновлено в 10:30
Гаджеты
Xiaomi выпустила телевизоры по цене смартфона
Новые телевизоры Xiaomi практически лишены рамок экрана благодаря нового технологическому процессу производства матрицы и оснащены пультами дистанционного управления на основе связи Bluetooth вместо традиционного инфракрасного излучения.
Обновлено в 11:01
Энергетика
Белоруссия заявила о приостановке экспорта нефти
Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
ФСБ задержала террористов в Приморье перед визитом Ким Чен Ына
ФСБ сообщила о задержании в Приморье членов террористической ячейки, планировавших разбойные нападения на бизнесменов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Общество
Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе»
В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».
Обновлено в 05:54
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Политика
Стала известна биография будущей первой леди Украины
Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, поэтому уже через месяц в стране может появиться новая первая леди — Елена Зеленская, которая до сих пор предпочитала оставаться в тени своего знаменитого мужа.
Обновлено 21 апреля в 22:08
Общество
В Латвии суд одобрил перевод русских школ на латышский язык
Как сообщал латвийский портал bb.lv, поправки к закону об образовании, устанавливающие перевод на школьное обучение на государственный язык, отвечают Конституции Латвии, постановил Конституционный суд.
Обновлено в 10:50
Общество
Путин одобрил возведение в Петербурге парка «чуть получше» «Зарядья»
Как передаёт ТАСС, президент посетил стройплощадку планировавшегося судебного квартала, где врио губернатора Петербурга Александр Беглов представил главе государства проект строительства вместо зданий Верховного суда и судебного департамента парковой зоны и театрально-выставочного комплекса.
Обновлено в 13:26