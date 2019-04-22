Недвижимость

Военную ипотеку приравняют к гражданскойИзвестия вчера в 15:00

Минобороны России меняет правила получения военной ипотеки. Для участвующих в долевом строительстве солдат-контрактников и офицеров создадут специальные эскроу-счета. Как сообщают «Известия», правительство России уже разработало соответствующее постановление.
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Минобороны изменит правила получения военной ипотеки

Комсомольская правда03:50

Военную ипотеку в России приравняют к гражданской

РЕН ТВвчера в 15:40

Военную ипотеку в России приравняют к гражданской

ФАН01:59

Военнослужащим меняют условия выдачи ипотеки

URA.Ruвчера в 22:59

Дали под козырек: военную ипотеку приравняли к гражданской

Известиявчера в 17:01

Военную ипотеку хотят приравнять к гражданской

Национальная служба новостей02:15

На проценты можно не претендовать: государство ужесточило требования к застройщикам

ВашГород.рувчера в 06:30
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Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

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Обновлено в 10:24
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Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
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Кино

Финальный трейлер «Годзилла 2: Король монстров» появился в Сети

Финальный трейлер фильма "Годзилла 2: Король монстров" опубликовали в Сети. Видеоролик можно посмотреть на официальном канале Warner Bros.
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Жители Оргтруда вышли на митинг против оптимизации «скорой»

Жители микрорайона Оргтруд в очередной раз вышли на митинг.
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Политика

Украинские социалисты предлагают национализировать корпорацию Roshen

Кива обратился в суд с иском о незаконной приватизации Киевской кондитерской фабрики, основанной еще в 1880-е годы и в советское время носившей имя Карла Маркса.
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Происшествия

По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР

Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
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Авто

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Обновлено в 07:30
Авто

Илон Маск запустит сервис беспилотного такси

Глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) анонсировал сервис беспилотных такси и представил полноценный автопилот.
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Политика

Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»

Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 13:33
Армия и оружие

Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду

На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

Путин принял участие в церемонии закладки двух фрегатов в Петербурге

Президент России Владимир Путин во вторник на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге принял участие церемонии закладки военных кораблей.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Политика

Reuters отозвал утверждение об обходе санкций «Роснефтью»

«Изменения в статью от 18 апреля были внесены для того, чтобы прояснить, что Reuters не может однозначно определить, были ли произведены платежи в соответствии с предложенным соглашением, также было удалено упоминание о «Еврофинанс Моснарбанке» и уточнено, что эксперты не видят нарушения санкций», — говорится в пояснении агентства.
Обновлено в 12:38
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Адвокат Кокорина: дело расследовалось вопреки требованиям закона

Все уголовное дело с юридической точки зрения расследовалось вопреки требованиям закона.
Обновлено в 12:51
Экономика

В России выросло число желающих продать собственную дачу

Обновлено в 05:15
Происшествия

В Казани три человека погибли при пожаре в частном жилом доме

Обновлено в 11:14
Политика

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Спорт

Союз биатлонистов согласовал с Минспортом тренеров сборной России

Союз биатлонистов России (СБР) утвердил и согласовал с Министерством спорта России списки тренерского штаба основных и резервных национальных команд.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие

Сержанты США оказались не подготовлены к ведению ближнего боя

В результате сержантам не достает навыков ведения ближнего боя.
Обновлено в 10:30
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Xiaomi выпустила телевизоры по цене смартфона

Новые телевизоры Xiaomi практически лишены рамок экрана благодаря нового технологическому процессу производства матрицы и оснащены пультами дистанционного управления на основе связи Bluetooth вместо традиционного инфракрасного излучения.
Обновлено в 11:01
Энергетика

Белоруссия заявила о приостановке экспорта нефти

Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие

ФСБ задержала террористов в Приморье перед визитом Ким Чен Ына

ФСБ сообщила о задержании в Приморье членов террористической ячейки, планировавших разбойные нападения на бизнесменов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Общество

Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе»

В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».
Обновлено в 05:54
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 02:17
Политика

Стала известна биография будущей первой леди Украины

Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, поэтому уже через месяц в стране может появиться новая первая леди — Елена Зеленская, которая до сих пор предпочитала оставаться в тени своего знаменитого мужа.
Обновлено 21 апреля в 22:08
Кино

Звезда «Игры престолов» снимется в новой экранизации «Тёмной башни»

Обновлено в 13:41
Общество

В Латвии суд одобрил перевод русских школ на латышский язык

Как сообщал латвийский портал bb.lv, поправки к закону об образовании, устанавливающие перевод на школьное обучение на государственный язык, отвечают Конституции Латвии, постановил Конституционный суд.
Обновлено в 10:50
Общество

Путин одобрил возведение в Петербурге парка «чуть получше» «Зарядья»

Как передаёт ТАСС, президент посетил стройплощадку планировавшегося судебного квартала, где врио губернатора Петербурга Александр Беглов представил главе государства проект строительства вместо зданий Верховного суда и судебного департамента парковой зоны и театрально-выставочного комплекса.
Обновлено в 13:26
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