Военную ипотеку приравняют к гражданскойИзвестия вчера в 15:00

Минобороны России меняет правила получения военной ипотеки. Для участвующих в долевом строительстве солдат-контрактников и офицеров создадут специальные эскроу-счета. Как сообщают «Известия», правительство России уже разработало соответствующее постановление.

Политика Шоколадную фабрику Порошенко собрались отобрать через суд Суд в Киеве зарегистрировал иск с требованием признать незаконной приватизацию кондитерской фабрики имени Карла Маркса корпорацией Roshen, которую основал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Политика Волкер поддержал намерение Зеленского вести переговоры с Путиным Спецпредставитель госдепартамента США на Украине Курт Волкер поддерживает намерение Владимира Зеленского, победившего во втором туре выборов президента Украины, вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефти Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Политика Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.

Недвижимость В России выросло число желающих продать собственную дачу В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.

Экономика Reuters узнал о планах российского Burger King выйти на IPO Burger King Россия готовится в этом году выйти на IPO на Московской бирже, сообщили Reuters чытыре источника в банковских кругах.

Финансы Рубль вырос по отношению к доллару на открытии торгов На открытии торгов Московской биржи рубль вырос по отношению к доллару на 28,5 копейки — до 63,76 руб./$.

Политика Сыроид выключила микрофон депутату, который заговорил по-русски Заместитель спикера Верховной рады Украины (ВРУ) Оксана Сыроид выключила микрофон депутату от фракции «Оппозиционный блок» Василию Нимченко, который по-русски комментировал поправку к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.

Транспорт Водителей могут начать предупреждать о едущих рядом нарушителях ПДД По словам Горового, это будет сделано для того, чтобы имелась возможность собственнику дороги, либо администратору навигатора "предупреждать конкретного человека об осложнении ситуации на том или ином участке дороги, ограничениях в связи с ремонтами на этом участке дороги, либо предупреждать о том, что конкретный водитель движется на этом участке дороги с нарушением правил дорожного движения".

Авто Автомобили Lada захватывают рынок Монголии Компания «АвтоВАЗ» объявила старт продаж выпускаемых автомобилей на рынке Монголии.

Авто Geely готовит новый полноразмерный кроссовер Китайский автопроизводитель Geely намерен в скором времени выпустить новый кроссовер, который обозначается индексом VF12.

Космос Завершено проектирование новейшего российского самолёта Ил-96-500Т Специалисты ПАО "Ил" закончили зскизное проектирование нового Ил-96-500Т Специалистами ПАО «Ил» (входит в ОАК) заканчивается разработка эскизного проекта самолета Ил-96-500Т.

Происшествия Суд арестовал имущество Арашукова Суд арестовал имущество и счета отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.

Авто Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.

Шоу-бизнес Певица МакSим госпитализирована после ДТП Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

Общество Кержаков официально развелся с Тюльпановой Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.

Игры Sony выпустит осенью PlayStation 4 Super Slim По сообщению издания SegmentNext, компания Sony планирует выпустить PlayStation 4 Super Slim осенью текущего года.

Политика Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Политика Кандидат на пост главы ЕК выступил против «Северного потока — 2» Кандидат на пост главы Еврокомиссии от консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2».

Политика В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.

Авто Власти предлагают увеличить скорость на федеральных трассах Зампредседателя правительства Максим Акимов предложил повысить скорость на федеральных трассах с нынешних 90 км/ч до 110 км/ч.

Происшествия Пожар на кровле жилого дома на севере Москвы потушен Пожар в жилом доме на Фестивальной улице на севере Москвы потушен. Об этом ТАСС сообщили в столичном ГУ МЧС России.