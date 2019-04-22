Недвижимость
Военную ипотеку приравняют к гражданскойИзвестия вчера в 15:00
Минобороны России меняет правила получения военной ипотеки. Для участвующих в долевом строительстве солдат-контрактников и офицеров создадут специальные эскроу-счета. Как сообщают «Известия», правительство России уже разработало соответствующее постановление.
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Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Политика
Шоколадную фабрику Порошенко собрались отобрать через суд
Суд в Киеве зарегистрировал иск с требованием признать незаконной приватизацию кондитерской фабрики имени Карла Маркса корпорацией Roshen, которую основал пятый президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 08:46
Политика
Волкер поддержал намерение Зеленского вести переговоры с Путиным
Спецпредставитель госдепартамента США на Украине Курт Волкер поддерживает намерение Владимира Зеленского, победившего во втором туре выборов президента Украины, вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:21
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Психолог: Кокорин во время драки был в состоянии аффекта
Обновлено в 08:37
Политика
Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко
Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 08:06
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Экономика
Reuters узнал о планах российского Burger King выйти на IPO
Burger King Россия готовится в этом году выйти на IPO на Московской бирже, сообщили Reuters чытыре источника в банковских кругах.
Обновлено в 10:26
Финансы
Рубль вырос по отношению к доллару на открытии торгов
На открытии торгов Московской биржи рубль вырос по отношению к доллару на 28,5 копейки — до 63,76 руб./$.
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия
ИГ взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке
Обновлено в 07:25
Политика
Сыроид выключила микрофон депутату, который заговорил по-русски
Заместитель спикера Верховной рады Украины (ВРУ) Оксана Сыроид выключила микрофон депутату от фракции «Оппозиционный блок» Василию Нимченко, который по-русски комментировал поправку к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.
Обновлено в 08:20
Транспорт
Водителей могут начать предупреждать о едущих рядом нарушителях ПДД
По словам Горового, это будет сделано для того, чтобы имелась возможность собственнику дороги, либо администратору навигатора "предупреждать конкретного человека об осложнении ситуации на том или ином участке дороги, ограничениях в связи с ремонтами на этом участке дороги, либо предупреждать о том, что конкретный водитель движется на этом участке дороги с нарушением правил дорожного движения".
Обновлено в 06:45
Авто
Автомобили Lada захватывают рынок Монголии
Компания «АвтоВАЗ» объявила старт продаж выпускаемых автомобилей на рынке Монголии.
Обновлено в 09:57
Авто
Geely готовит новый полноразмерный кроссовер
Китайский автопроизводитель Geely намерен в скором времени выпустить новый кроссовер, который обозначается индексом VF12.
Обновлено в 10:21
Космос
Завершено проектирование новейшего российского самолёта Ил-96-500Т
Специалисты ПАО "Ил" закончили зскизное проектирование нового Ил-96-500Т Специалистами ПАО «Ил» (входит в ОАК) заканчивается разработка эскизного проекта самолета Ил-96-500Т.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Суд арестовал имущество Арашукова
Суд арестовал имущество и счета отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
Обновлено в 07:41
Авто
Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber
Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Общество
Кержаков официально развелся с Тюльпановой
Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Игры
Sony выпустит осенью PlayStation 4 Super Slim
По сообщению издания SegmentNext, компания Sony планирует выпустить PlayStation 4 Super Slim осенью текущего года.
Обновлено в 09:32
Политика
Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Кандидат на пост главы ЕК выступил против «Северного потока — 2»
Кандидат на пост главы Еврокомиссии от консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 06:04
Политика
В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия
В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:28
Авто
Власти предлагают увеличить скорость на федеральных трассах
Зампредседателя правительства Максим Акимов предложил повысить скорость на федеральных трассах с нынешних 90 км/ч до 110 км/ч.
Обновлено в 10:25
Политика
Савченко вернулась в Верховную раду
Обновлено в 04:36
Происшествия
Пожар на кровле жилого дома на севере Москвы потушен
Пожар в жилом доме на Фестивальной улице на севере Москвы потушен. Об этом ТАСС сообщили в столичном ГУ МЧС России.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон опубликовала фотографии принца Луи, которые делала лично
Сегодня исполняется 1 год млашему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принцу Луи.
Обновлено в 04:40