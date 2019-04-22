Недвижимость

Военную ипотеку приравняют к гражданскойИзвестия вчера в 15:00

Минобороны России меняет правила получения военной ипотеки. Для участвующих в долевом строительстве солдат-контрактников и офицеров создадут специальные эскроу-счета. Как сообщают «Известия», правительство России уже разработало соответствующее постановление.
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Военную ипотеку хотят приравнять к гражданской

Национальная служба новостей02:15

На проценты можно не претендовать: государство ужесточило требования к застройщикам

ВашГород.рувчера в 06:30

Правила получения военной ипотеки в России поменяют

Народные новости01:50

Военнослужащим меняют условия выдачи ипотеки

URA.Ruвчера в 22:59

Дали под козырек: военную ипотеку приравняли к гражданской

Известиявчера в 17:01

Военную ипотеку в России приравняют к гражданской

РЕН ТВвчера в 15:40

Военную ипотеку в России приравняют к гражданской

ФАН01:59
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Хоккей

Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:53
Гаджеты

Полная зарядка смартфона может навредить аккумулятору

Полная зарядка в большинстве случаев приводит к уменьшению срока службы аккумулятора.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес

Новый образ: Маша Малиновская изменилась до неузнаваемости

Телеведущую машу Малиновскую не редко называют иконой стиля середины нулевых.
Обновлено вчера в 23:42
Шоу-бизнес

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Гаджеты

Sony оценила 98-дюймовый телевизор формата 8K в $70 000

В семейство Sony X950G 4K HDR TV войдут четыре LCD-модели — размером 55, 65, 75 и 85 дюймов.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Красноярске вынесли приговор вербовщикам студентов в террористы

С 2016 по 2018 годы организаторы ячейки проводили активную работу по вовлечению студентов в ряды террористической группировки.
Обновлено в 02:22
Общество

В парке «Патриот» откроется мультимедийная галерея «Дорога памяти»

Обновлено вчера в 13:13
Политика

Кравчук посоветовал Зеленскому изменить отношение к Крыму

Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 20:52
Гаджеты

Tesla показала работу автопилота на видео

Компания Tesla Motors опубликовала видео, демонстрирующее работу системы полностью автоматического управления.
Обновлено в 02:49
Транспорт

Поезда на ВСМ в Петербург могут ходить как метро и иметь четыре класса

Обновлено в 02:00
Происшествия

В Болгарии убийцу журналистки осудили на 30 лет тюрьмы

Красимирову грозило пожизненное заключение, но в конце концов суд смягчил наказание до 30 лет тюрьмы, так как преступник признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.
Обновлено вчера в 15:00
Хоккей

Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни

Канадский хоккеист заявил, что как только получил первую зарплату, сразу улетел из России, пообещав себе туда не возвращаться.
Обновлено в 02:32
Политика

Уже поругались: во Владивосток прилетел самолёт со спецслужбами КНДР

В Приморье готовятся к встрече лидеров двух государств. В международном аэропорту Владивостока приземлился самолёт из КНДР.
Обновлено в 01:47
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие

Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи

Возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская народная армия начала вторую фазу военного наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает Agencia EFE.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия

Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне

Иркутск, 23.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Убившие инвалида уральские подростки получили почти десять лет колонии

Обновлено в 02:41
Авто

Вступили в силу новые правила для транспортного налога

С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено вчера в 09:27
Здоровье

Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени

Обновлено вчера в 08:07
Политика

ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в Аргентину

Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило документы, из которых следует, что в 1945 году ведомство рассматривало версию о бегстве главы нацистской Германии Адольфа Гитлера в Аргентину.
Обновлено в 02:43
Политика

Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие

Армия Израиля арестовала 16 палестинцев на Западном берегу Иордана

"В ходе ночных рейдов солдаты арестовали на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине 16 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре и беспорядках, направленных против израильских гражданских лиц, а также по подозрению в причастности к минированию автомобиля", - указали в армейской пресс-службе.
Обновлено в 02:06
Экономика

Российскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги

Недвижимость бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова продадут на торгах, вырученные средства поделят между основными кредиторами.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

Гарик Харламов ответил на слова Витаса о своей дочке

Певец напомнил Харламову, что у того подрастает маленькая дочка Анастасия.
Обновлено в 03:00
Авто

«Внедорожный» Renault Triber: цена Lada Granta, план по продажам 60 тысяч в год

Renault планирует продавать более 60 тысяч новых "внедорожных" компактвэнов Triber в год.
Обновлено вчера в 22:02
Интернет

Составлен рейтинг самых ненадежных паролей

Британский Национальный центр кибербезопасности составил рейтинг самых часто взламываемых паролей интернет-пользователей.
Обновлено в 01:03
Экономика

«Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии

"Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.
Обновлено вчера в 14:48
Недвижимость

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Общество

Убыль населения в Саратовской области признана самой большой в РФ

В Саратовской области зафиксирована наибольшая убыль населения в абсолютных цифрах за последние три года.
Обновлено вчера в 01:07
Политика

МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил

Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено вчера в 20:43
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