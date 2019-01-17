В России военнослужащим запаса могут запретить использовать соцсетиREGNUM вчера в 23:15

Минобороны планирует ограничить использование социальных сетей не только действующим военнослужащим, но и ушедшим в запас. Срок «периода молчания» — до пяти лет.

с чего всё началось

В России военнослужащим могут запретить пользоваться социальными сетями в течение пяти лет после увольнения, ограничения также планируется распространить и на тех, кто ушел в запас, сообщают 17 января «Известия» со ссылкой на несколько информированных источников.

В России военнослужащим запаса могут запретить использовать соцсети

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