Происшествия
В СК рассказали о гибели экс-военного в драке в ПодмосковьеRT на русском 05:42
Уточняется, что от полученных колото-резаных ран он скончался на месте происшествия, нападавшие скрылись. «Установлено, что потерпевший являлся бывшим военнослужащим, ветераном боевых действий», — подчеркнули в СК. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК России.
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