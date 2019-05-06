Военнослужащая упала в обморок во время выступления ПорошенкоРБК 10:08

Действующий президент Украины Петр Порошенко приехал в Донецкую область с последним визитом. В Авдеевке глава государства рассказывал военным о новейшем вооружении, когда стоявшая с ним рядом военнослужащая упала в обморок. Об этом сообщает «112 Украина».

Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко

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