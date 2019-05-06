Политика

Военнослужащая упала в обморок во время выступления ПорошенкоРБК 10:08

Действующий президент Украины Петр Порошенко приехал в Донецкую область с последним визитом. В Авдеевке глава государства рассказывал военным о новейшем вооружении, когда стоявшая с ним рядом военнослужащая упала в обморок. Об этом сообщает «112 Украина».
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Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко

РБК10:08

Рядом с Порошенко вновь упали в обморок

Взгляд.ру09:02

Видео: военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко

РЕН ТВ08:29

Стоявшая возле Порошенко девушка-военнослужащая упала в обморок

Газета.Ru08:52

Украинская военная упала в обморок во время речи Порошенко

НТВ08:34

Военнослужащая упала в обморок во время речи Порошенко о поступающем в армию вооружении

ТК Звезда09:02

На Украине военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко

РИА Новости08:16
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 10:19, Ашберн
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Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
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СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

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Авиакомпания "Ямал", в парке которой в настоящее время состоит пятнадцать самолетов Sukhoi Superjet 100, отказалась от планов покупки еще десяти машин данного типа.
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Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ

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По данным телеканала, врачи диагностировали у актера сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также ушиб грудной клетки.
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Обновлено в 08:10
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