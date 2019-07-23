Армия и оружие

Военному атташе Южной Кореи вручили ноту из-за воздушного хулиганстваРИА Новости 11:46

Военному атташе Республики Корея вручили ноту из-за неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолетов, заявил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
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Сергей Иванович Кобылаш
Военачальник
Советский и российский военачальник. Командующий дальней авиацией с 16 сентября 2016 года. Генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации. Заслуженный военный лётчик Российской Федерации. Участник Первой и Второй чеченских войн, войны в Южной Осетии в 2008 году.
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