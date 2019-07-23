Армия и оружие
Военному атташе Южной Кореи вручили ноту из-за воздушного хулиганстваРИА Новости 11:46
Военному атташе Республики Корея вручили ноту из-за неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолетов, заявил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
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Политика
Бывший соратник Ельцина опроверг планы продажи Карелии Финляндии
Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис опроверг сообщения о том, что российские власти на фоне развала СССР якобы рассматривали вопрос о продаже Карелии.
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Телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем инстаграме видео со своей 70-летней супругой Аллой Пугачевой и ее 65-летней подругой Лаймой Вайкуле.
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Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
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Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
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Президент России Владимир Путин в целом доволен развитием Кабардино-Балкарии и пожелал успехов в работе временно исполняющему обязанности главы республики Казбеку Кокову, который намерен добиться высоких темпов развития региона.
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Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
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Трамп заявил об «обдирании» США Евросоюзом
Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз «обдирает» США в торговле.
Обновлено в 18:03
Космос
EKA рассекретило местоположение спутников США с помощью данных РФ
Обновлено вчера в 23:50
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины сообщило о переброске спецназа полиции в город Покровск Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства.
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В Ленобласти 12-летний подросток на квадроцикле врезался в иномарку
12-летний подросток на квадроцикле выехал на дорогу и врезался в легковой автомобиль.
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Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В севастопольской новостройке рухнул лифт с пассажирами
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Здоровье
Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Обновлено в 13:20
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
ВСУ обстреляли установщика камер для фиксации нарушений перемирия
Снайпер Воздушных сил Украины обстрелял специалиста из ДНР в поселке Гольмовский во время установки камер видеонаблюдения.
Обновлено в 11:47
Энергетика
Падение запасов нефти в США по данным API в 2 раза превысило прогнозы
Согласно прогнозу 13 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры Минэнерго покажут, что в США за отчетный период (в баррелях): запасы сырой нефти: - 4.26 млн; запасы бензина: - 1.42 млн; запасы дистиллятов: + 895 тыс. Котировки WTI позитивно отреагировали на отчет Американского института нефти и выросли на 1.42% до $57.02 за баррель.
Обновлено в 16:47
Транспорт
В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах
В российских городах могут значительно сократить минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей, пишет газета "Известия" со ссылкой на руководителя проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александра Шумского.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Два геолога погибли при падении вездехода в ущелье на Камчатке
На Камчатке вездеход, на котором ехали геологи, упал в ущелье. В результате два человека погибли, сообщила пресс-служба МЧС.
Обновлено в 10:31