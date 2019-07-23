Армия и оружие
Военному атташе Южной Кореи вручили ноту из-за воздушного хулиганстваРИА Новости 11:46
Военному атташе Республики Корея вручили ноту из-за неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолетов, заявил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Читать в источнике
Оценить123
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 15:11, Вашингтон
Политика
Трамп пожаловался на «обдирание» США со стороны ЕС
Страны ЕС «обдирают» США в торговле хуже, чем Китай.
Обновлено в 14:33
Политика
Соратник Ельцина опроверг сообщения о планах продать Карелию
Соратник первого президента РФ Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис категорически опроверг заявления о попытках властей продать Карелию Финляндии в 1991 году.
Обновлено вчера в 15:18
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Общество
Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года
Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за технических проблем
Самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» рейсом Осло — Москва благополучно вернулся в аэропорт вылета, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Назван инициатор массовых задержаний в Чечне
К волне массовых задержаний в Чечне в январе 2017 года привели действия республиканского управления ФСБ.
Обновлено в 13:06
Общество
В Москву придет сильное похолодание
Обновлено в 10:31
Происшествия
Число жертв пожара в детском лагере увеличилось до трех
Обновлено в 05:39
Футбол
«Спартаку» засчитали техническое поражение в матче с «Сочи»
Ранее сообщалось, что главный тренер молодежной команды "Зенита" Констанин Зырянов раскритиковал игру "Спартака".
Обновлено в 11:25
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Петербурге завели дело по факту ДТП с участием такси
Обновлено в 11:38
Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Авто
Volkswagen выпустил миллионный Touareg
С конвейера завода Volkswagen в Братиславе сошел миллионный Touareg; по этому случаю производитель представил специальную версию модели — One million.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу
Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено в 11:39
Происшествия
В Москве ликвидировали пожар в общежитии Росгвардии
Пожар в общежитии Росгвардии на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:34
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Обновлено в 15:04
Происшествия
Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина
В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие
Reuters узнал о планах Европы собрать коалицию для защиты от Ирана
По словам одного из источников Reuters, миссией по защите жизненно важных морских путей для транспортировки нефти от Ирана может руководить совместное франко-британское командование.
Обновлено в 13:44
Общество
Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля
"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 13:28
Политика
МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
Обновлено в 14:18
Технологии
Требования по закону об изоляции Рунета назвали невыполнимыми
Эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) изучили проект Минкомсвязи по защите от фишинга в рамках закона о «суверенном рунете» и нашли там требование, которое выполнить вряд ли удастся.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Утром на Васильевском острове прорвало сразу несколько труб
Утром 23 июля на Васильевском острове прорвало сразу несколько труб.
Обновлено в 06:53
Происшествия
На съемках «Форсажа 9» разбился дублер Вина Дизеля
Каскадер Джо Уоттс, выступающий дублером актера Вина Дизеля, разбился во время съемок фильма "Форсаж 9".
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим
Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .
Обновлено в 10:06
Политика
Политик Константин Боровой попросил убежища в США
Бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США, об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки».
Обновлено в 13:45
Единоборства
WBC выразил соболезнования родным умершего в США боксера Дадашева
Соболезнования родным и близким погибшего в США после боя российского боксера Максима Дадашева выразил Всемирный боксерский совет (WBC).
Обновлено в 13:43