Политика

Военного атташе Венесуэлы обвинили в изменеГазета.Ru 00:15

Минобороны Венесуэлы обвинило военного атташе страны в Вашингтоне Хосе Луиса Сильву в измене родине.
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 ведомство упоминает о работе Сильвы на посту военного атташе в прошедшем времени, а его слова признает «актом трусости» по отношению к отечеству, унаследованному от Симона Боливара (генерал, освободивший Венесуэлу от испанского господства — ред.).
Известия04:28

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Военного атташе Венесуэлы в США обвинили в измене

РИА Новости04:36

Военный атташе Венесуэлы в США назван предателем после перехода на строну Гуаидо

Коммерсантъ03:16

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Интерфаксвчера в 17:05

Минобороны Венесуэлы сочло изменой решение атташе в США поддержать Гуаидо

РБК00:24

Минобороны Венесуэлы: военный атташе в США изменил родине, признав Гуайдо президентом

ТАССвчера в 23:55

В Венесуэле назвали госизменой отказ военного атташе подчиняться Мадуро

RT на русском00:03

Военного атташе Венесуэлы в США обвинили в измене

Газета.Ru02:41
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Общество

Умер глава столичного департамента региональной безопасности

Скончался глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, сообщили в пресс-службе мэра столицы.
Обновлено в 03:54
Единоборства

Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира

Райан Бейдер получил сразу два чемпионских пояса. Бейдер выиграл Гран-при Bellator и стал чемпионом мира в тяжелом весе.
Обновлено вчера в 23:38
Общество

Глава подмосковного СПЧ попала под критику из-за слов о бюджете

Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич на встрече с жителями подмосковного Королева упрекнула некоторых пришедших в том, что они требуют средства из федерального бюджета.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия

Украли граффити Бэнкси о жертвах теракта в Париже

Обновлено в 04:25
Происшествия

В Сети появилось видео крушения бомбардировщика Ту-22М3

Обновлено в 02:49
Происшествия

По делу о взрыве газа задержали арендатора кафе в Саратовской области

Арендатор кафе «Рандеву» в Саратовской области, где 26 января от взрыва газового котла пострадали 40 человек и один погиб, арестована, сообщил СКР.
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Происшествия

На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар

"В 09:00 (местного времени) поступило сообщение о пожаре на ленте углеподачи в башне на высоте 30 м Магнитогорского металлургического комбината", - сказал представитель МЧС.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Число погибших при взрывах на Филиппинах возросло до 27

Число погибших в результате взрывов в католической церкви на Филиппинах возросло до 27.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Сообщивший о бомбе мужчина задержан в аэропорту Пулково

Полицейские задержали в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково пьяного мужчину, который в шутку сообщил о бомбе в своей сумке, передает ТАСС.
Обновлено в 04:52
Политика

Германия выделит €12 млн блокадникам Ленинграда

Правительство ФРГ приняло решение выделить €12 млн для поддержки постарадавших от блокады Ленинграда. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:47
Армия и оружие

Самолеты США и Канады подняли для перехвата российских Ту-160

Пять самолетов ВВС США и Канады подняли по тревоге из-за двух российских бомбардировщиков Ту-160.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

69 тысяч «желтых жилетов» приняли участие в протесте во Франции

Обновлено вчера в 15:37
Транспорт

Более 40 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за снегопада

Обновлено в 01:00
Происшествия

Девять японских компаний получили конверты с ядом

По данным телеканала NHK, в одном из писем содержалась угроза распространить продукты с цианистым калием, если не будут заплачены 35 млн вон или 31 тыс долларов в биткоинах.
Обновлено в 04:13
Политика

В Петербурге проходит военный парад в честь снятия блокады Ленинграда

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге проходит военный парад в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Обновлено в 02:34
Наука

Ученые нашли пользу ежедневного употребления аспирина

Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что ежедневное употребление аспирина может повысить выживаемость онкологических больных до 78 процентов.
Обновлено вчера в 23:26
Общество

В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги

Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

Опубликовано видео с места столкновения поездов в Самарской области

В ночь на воскресенье, 27 января, на станции Безымянка в Самарской области произошло столкновение снегоуборочного и грузового поездов.
Обновлено в 03:40
Общество

Эксперты сообщили об опасности публикации фото посадочных талонов

Технические специалисты заявили об опасности публикации фотографий посадочных талонов в соцсетях, пишет Evening Standard.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

В Курганской области трое детей погибли при пожаре в частном доме

Трое детей погибли при пожаре в Курганской области, их матери удалось спастись, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
Обновлено в 00:31
Общество

Высота сугробов в Москве достигла 44 см

В метеобюро напомнили, максимальная высота снежного покрова в столице нынешней зимой фиксировалась 4 января - 38 см. Ранее сообщалось, что снегопад 26 января в Москве стал самым мощным за последние 68 лет.
Обновлено в 02:03
Происшествия

СМИ сообщили об экстренной посадке самолета во Внуково

Лайнер авиакомпании "ЮТэйр", летевший из Москвы в Грозный, совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 04:04
Гаджеты

Выяснилось, как уберечь смартфон от поломки во время морозов

Специалисты поделились с пользователями списком советов, которые смогут помочь защитить смартфон от некоторых повреждений во время морозов.
Обновлено в 00:12
Транспорт

По Крымскому мосту пустят пригородные поезда

После ввода в строй железнодорожной части Крымского моста между Краснодарским краем и Крымом начнут курсировать пригородные поезда.
Обновлено в 04:37
Авто

Простоявший сорок лет в гараже седан Maserati продают на eBay

На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу раритетный седан Maserati Quattroporte Tipo 107 образца 1967 года, который 40 лет простоял в гараже.
Обновлено 25 января в 10:57
Кино

Названа дата выхода новых «Охотников за привидениями»

Мировая премьера третьей части фильма "Охотники за привидениями" состоится 10 июля 2020 года, сообщает Deadline.
Обновлено в 01:22
Политика

Путин подписал указ о переименовании военных кафедр

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении названия военных факультетов на военные учебные центры, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 02:49
Здоровье

Названы пять самых полезных для сердца продуктов

Обновлено в 00:55
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Эксперты рассказали, как прогревать АКПП в тридцатиградусный мороз

Специалисты рассказали, как прогревать АКПП в тридцатиградусный мороз для нормальной и долгой работы.
Обновлено в 01:38
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Китайские ученые воспроизвели вкус рыбы фугу

Участникам предлагали пробовать сложные вкусы, исключая определенный компонент.
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