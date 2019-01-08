Армия и оружие

Военная полиция ВС РФ начала патрулировать территорию Сирии у границы
Российская газета
01:41

Российская военная полиция приступила к патрулированию в районе города Манбидж, который расположен в сирийской провинции Алеппо возле турецкой границы.
Российская газета01:41
с чего всё началось

Российская военная полиция начала патрулировать район Манбиджа

МАНБИДЖ (Сирия), 8 янв – РИА Новости. Российская военная полиция начала патрулировать территорию в районе Манбиджа в сирийской провинции Алеппо вблизи турецкой границы, сообщил журналистам представитель полиции Юсуп Маматов.
РИА Новостивчера в 22:02

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Военная полиция начала патрулировать сирийский город на границе с Турцией

РБКвчера в 23:20

Российская военная полиция приступила к патрулированию Манбиджа

Газета.Ruвчера в 23:10

Российская военная полиция начала патрулировать район Сирии рядом с Турцией

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Российская военная полиция патрулирует район сирийского Манбиджа

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Военная полиция ВС РФ начала патрулировать сирийскую территорию близ границы с Турцией

ТАССвчера в 22:04

Военная полиция РФ провела первое патрулирование на востоке Алеппо

ТК Звездавчера в 22:00

Сирия: военные РФ начали патрулирование вдоль тыловой границы пятикилометровой зоны безопасности в районе Манбидж

ФАНвчера в 14:00
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Армия и оружие

В США включили ВВС Украины в десятку худших в мире

Обновлено в 01:16
Армия и оружие

В Пентагоне прокомментировали нахождение корабля ВМС США в Черном море

Представитель Военно-морских сил США Джеффри Дорси прокомментировал нахождение американского корабля USS Fort McHenry в Черном море, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:11
Армия и оружие

Трамп и Макрон обсудили вывод войск США из Сирии

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг вывода войск США из Сирии, передаёт The Hill со ссылкой на сообщение Белого дома.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие

National Interest назвал войну США в Афганистане проигранной

Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие

Новейшая РЛС «Контейнер» заступит на боевое дежурство в Мордовии

Новейшая радиолокационная станция (РЛС) «Контейнер», заступит на боевое дежурство в Мордовии, 8 января сообщает пресс-релиз департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России на своем сайте.
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие

Польша готовит военный резерв из студентов-добровольцев

Речь идёт о программе «Legia Akademicka», которая предусматривает набор студентов-добровольцев в отряды, которые проходят курс военной подготовки, в том числе и по определённой военно-учётной специальности (ВУС).
Обновлено в 01:37
Армия и оружие

В ЛНР заявили о поставках в ВСУ вооружения низкого качества

Обновлено вчера в 13:38
Армия и оружие

Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили

Обновлено вчера в 19:39
Армия и оружие

Китайские военные назвали российский Су-35 «королем самолетов»

Обновлено вчера в 13:38
Армия и оружие

Более 450 единиц бронетехники поступит в войска России в 2019 году

Более 450 единиц бронетанковой техники поступит в подразделения Сухопутных войск России в 2019 году, передаёт телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны.
Обновлено вчера в 14:01
Армия и оружие

Американские морпехи испытали «пневмобазуку»

Военные из США провели испытание необычного оружия, которое предназначено для борьбы с небольшими гражданскими дронами.
Обновлено вчера в 10:54
Армия и оружие

США уничтожили шесть боевиков «Аш-Шабаб» в Сомали

Авиаудар США уничтожил шестерых боевиков в Сомали, сообщило Африканское командование американских вооруженных сил.
Обновлено вчера в 13:17
Армия и оружие

ВКС РФ зафиксировали 700 новых объектов в космосе в 2018 году

Отечественные средства контроля космического пространства ВКС РФ зафиксировали 700 новых объектов на околоземной орбите.
Обновлено вчера в 03:33
Армия и оружие

Удерживал позицию до подхода подкрепления

Гитлеровцы рассматривали Верхний Рогачик как один из узлов обороны Никопольского плацдарма на левом берегу Днепра в юго-восточной Украине.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие

Дополнительные меры безопасности применяют военные на Урале и в Сибири из-за морозов

В Центральном военном округе приняты дополнительные меры безопасности в связи с сильными морозами в регионах Урала и Сибири.
Обновлено в 00:00
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Город на севере Сирии, расположенный на территории мухафазы Халеб.
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