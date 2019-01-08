Армия и оружие
Военная полиция ВС РФ начала патрулировать территорию Сирии у границы
Военная полиция ВС РФ начала патрулировать территорию Сирии у границыРоссийская газета01:41
Российская военная полиция приступила к патрулированию в районе города Манбидж, который расположен в сирийской провинции Алеппо возле турецкой границы.
Российская газета01:41
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с чего всё началось
МАНБИДЖ (Сирия), 8 янв – РИА Новости. Российская военная полиция начала патрулировать территорию в районе Манбиджа в сирийской провинции Алеппо вблизи турецкой границы, сообщил журналистам представитель полиции Юсуп Маматов.РИА Новостивчера в 22:02
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