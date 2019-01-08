МАНБИДЖ (Сирия), 8 янв – РИА Новости. Российская военная полиция начала патрулировать территорию в районе Манбиджа в сирийской провинции Алеппо вблизи турецкой границы, сообщил журналистам представитель полиции Юсуп Маматов.

с чего всё началось

Российская военная полиция приступила к патрулированию в районе города Манбидж, который расположен в сирийской провинции Алеппо возле турецкой границы.

Военная полиция ВС РФ начала патрулировать территорию Сирии у границы

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