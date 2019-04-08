Армия и оружие

Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере ЯрмукИзвестия вчера в 22:52

В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на российскую военную полицию, обнаружившую схрон.
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