Армия и оружие
Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере ЯрмукИзвестия 22:52
В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на российскую военную полицию, обнаружившую схрон.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 23:26, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны обнародовало уникальные документы о боях за Крым в годы ВОВ
Обновлено в 22:04
Происшествия
В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери
Тела 38-летнего мужчины и 11-летней девочки с признаками насильственной смерти нашли утром 7 апреля в одной из квартир.
Обновлено в 21:24
Происшествия
На Тайване пассажирский самолет экстренно сел из-за дыма в двигателе
Самолет гонконгской авиакомпании Cathay Dragon совершил вынужденную посадку в тайваньском городе Гаосюн из-за внезапного задымления в одном из двигателей, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.
Обновлено в 21:52
Шоу-бизнес
Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа
Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео
Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено в 20:50
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 15:10
Политика
Зеленский рассказал о планах прекращения войны в Донбассе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе.
Обновлено в 19:03
Религия
Православные христиане 7 апреля отмечают Благовещение
Патриарх Кирилл совершит в Благовещенском соборе Московского Кремля Божественную литургию Православные верующие в воскресенье, 7 апреля, встречают один из главных церковных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 18:35
Гаджеты
Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов набирают популярность
Кнопочные телефоны на операционной системе KaiOS имеют возможности смартфонов при значительно меньших габаритах, цене и энергозатратности.
Обновлено в 19:08
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью
Обновлено в 14:35
Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:07
Общество
«Шелупонь» ответила архангельскому губернатору многотысячным антимусорным митингом
В прошедшее воскресенье по Архангельской области прокатилась очередная волна антимусорного протеста.
Обновлено в 16:33
Происшествия
В Костромской области пропали два ребенка
Обновлено в 15:35
Путешествия
Улетные цены: названы самые выгодные направления для авиапутешествий
Налетай, подешевело На фоне роста цен авиабилетов на внутрироссийских направлениях, в I квартале 2019 года оказалось выгоднее отправиться за границу.
Обновлено в 17:01
Культура
Театр наций представит премьеру спектакля-акции «Иранская конференция»
Государственный театр наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова на Основной сцене готовится представить спектакль-акцию "Иранская конференция".
Обновлено в 17:16
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Общество
В США умер бывший гендиректор Korean Air Lines Чо Ян Хо
Бывший генеральный директор главного южнокорейского авиаперевозчика Korean Air Lines Чо Ян Хо умер в США от хронического заболевания.
Обновлено в 21:31
Общество
Глава Nissan высказался о скандале вокруг Карлоса Гона
Генеральный директор Nissan Хирото Саикава заявил, что скандал с экс-главой компании Карлосом Гоном не будет решен в одночасье.
Обновлено в 22:50
Экономика
Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними
После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия».
Обновлено в 17:01
Общество
В реновации обнаружилось утроение площади
В поселке Западный в Солнцево место восьми домов (34,6 тыс. кв. м) должны занять строения на 129 тыс. кв. м. Самая масштабная стройка предполагается в Метрогородке у парка «Лосиный Остров»: демонтировав 74 дома (428 тыс. кв. м), здесь должны возвести 30 жилых комплексов площадью почти 1,23 млн кв. м. Всего по шести проектам взамен сносимых 1 млн кв. м предлагается выстроить 2,77 млн кв. м жилья.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие
США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:04
Происшествия
Жители Самары наблюдали падение метеорита
Директор клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал «РИА Новости», что жители города наблюдали падение метеорита.
Обновлено в 19:00
Происшествия
В Малайзии в ДТП с автобусом погибли десять человек
В Малайзии автобус с иностранными рабочими попал в ДТП, в результате произошедшего десять человек погибли и 34 пострадали.
Обновлено в 22:00
Общество
Ученые выяснили, сколько секса нужно человеку в разном возрасте
Ученые из США выяснили, сколько секса необходимо людям в разном возрасте. О результатах исследований сообщает портал ToDay News Ufa.
Обновлено вчера в 17:32
Армия и оружие
Дальность крылатой ракеты «Брамос» доведут до 500 километров
Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.
Обновлено в 20:45