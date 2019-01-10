Армия и оружие
Российская военная база может появиться в Центрально-Африканской Республике, сообщила министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.
RT на русском02:13
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с чего всё началось
В Центральноафриканской республике может появиться российская военная база, заявила в интервью РИА Новости министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра. В августе страны подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.РИА Новости01:12
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