В Центральноафриканской республике может появиться российская военная база, заявила в интервью РИА Новости министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра. В августе страны подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.

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Российская военная база может появиться в Центрально-Африканской Республике, сообщила министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.

В ЦАР может появиться российская военная база

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