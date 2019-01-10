Армия и оружие

В ЦАР может появиться российская военная база
RT на русском
02:13

Российская военная база может появиться в Центрально-Африканской Республике, сообщила министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.
RT на русском02:13
с чего всё началось

В ЦАР не исключили размещения российской базы

В Центральноафриканской республике может появиться российская военная база, заявила в интервью РИА Новости министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра. В августе страны подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.
РИА Новости01:12

Подробнее о событии

Минобороны ЦАР допускает создание российской военной базы в стране

Коммерсантъ02:45

В ЦАР может появиться российская военная база

RT на русском02:13

В ЦАР не исключили размещения российской базы

Российская газета01:55

В Минобороны ЦАР не исключили появления российской военной базы

Московский Комсомолец01:32

Российская военная база может появиться в Центральноафриканской республике

Эхо Москвы01:30

Министр обороны ЦАР рассказала о помощи России в вооружении армии

РИА Новости03:06

ЦАР рассказала об обучении главы своего генштаба в России

Взгляд.рувчера в 19:51
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Армия и оружие

В Минобороны РФ отреагировали на сообщения о сходе с орбиты спутника

Обновлено в 02:15
Армия и оружие

Украинский военный предложил способ прорваться в Азовское море

Обновлено вчера в 20:28
Армия и оружие

Российский источник сообщил о поставке Лаосу нескольких Як-130

Россия поставила Лаосу несколько учебно-боевых самолетов Як-130, сообщил "Интерфаксу" в четверг российский информированный источник.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35

Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан на совещаниях в министерстве обороны резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие

В Сирии жертвами атаки террористов стали 5 британских военных

В ходе боестолкновения с террористами из террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) погибли пять британских военнослужащих, воюющих в составе возглавляемой США международной коалиции на востоке Сирии.
Обновлено вчера в 15:58
Армия и оружие

В Китае завершились испытания С-400

Уточняется, что цель была поражена на дальности почти 250 км. Первые испытания российских С-400 в Китае состоялись в начале декабря 2018 года.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

Министр обороны Норвегии заявил о возможной войне в Европе

Обновлено вчера в 12:17
Армия и оружие

В Йемене беспилотник атаковал военную базу, сообщил источник

По его данным, нападение произошло на базу Аль-Анд в провинции Лахдж во время военного парада.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие

Первые истребители Су-35 поступили в авиационный полк ЗВО

«Первые экипажи осуществили перелёт на дальность более 9 тыс. километров с тремя дозаправками на оперативных аэродромах Центрального и Восточного военных округов», — отметили в пресс-службе ЗВО.
Обновлено вчера в 09:42
Армия и оружие

Челябинские военные летчики получили восемь вертолетов Ми-8 МТВ-5

Авиационная группировка в Челябинской области усилена вертолетами Ми-8 МТВ-5.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие

Мотострелки ВВО получили новейший комплекс РЭБ «Борисоглебск-2»

Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие

Министры обороны Турции и России обсудили ситуацию в Идлибе

Турецкое военное ведомство распространило сообщение о том, что министр обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны России Сергей Шойгу провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие

Американский самолёт проводит разведку возле Севастополя

Самолёт-разведчик ВВС США Boeing RC-135V, бортовой номер 64−1484, вылетел утром с авиабазы на острове Крит и прибыл в акваторию Чёрного моря, где приступил к разведполёту возле Крыма.
Обновлено вчера в 04:46
Армия и оружие

ВМФ России закупит батискафы для подводных спецопераций

Обновлено в 01:56
Армия и оружие

Польша и Украина намерены создать новую систему ПВО

Польша и Украина планируют совместно разработать новую систему противовоздушной обороны средней дальности.
Обновлено вчера в 10:50
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