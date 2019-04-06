Общество
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройствомLenta.ru вчера в 20:53
Рэпер Иван Дремин, более известный как Face, не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице. Медики заподозрили у 21-летнего музыканта некоторые отклонения в психике, сообщил председатель комиссии Борис Усатов.
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Председатель Военно-врачебной комиссии: рэпера Фейса не призвали в армию в том числе из-за татуировок на лице
Эхо Москвы в Уфевчера в 09:25
Военкомат Башкирии: рэпер Face не пошел в армию не только из-за татуировок
Аргументы и Факты - Уфавчера в 04:07
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