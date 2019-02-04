Политика

Военкомат решил сэкономить на семье погибшего в Сирии летчикаLenta.ru 03:05

Российский военкомат отказал в законных выплатах семье летчика Андрея Пыленка, погибшего в Сирии, пишет «Коммерсантъ» в понедельник, 4 февраля.
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с чего всё началось

Семьи участников боевых действий в Сирии вынуждены добиваться полагающихся им выплат через суд

Военкомат отказался признавать иск на основании того, что погибший Андрей Пыленок якобы не являлся ветераном боевых действий. Между тем он находился на спецзадании в Сирии с 7 ноября 2017 года до своей гибели.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Военкомат решил сэкономить на семье погибшего в Сирии летчика

Lenta.ru03:05

Военкоматы отказываются считать погибших в Сирии военнослужащих ветеранами боевых действий

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Военкоматы не признают погибших в горячих точках ветеранами боевых действий

Ведомостивчера в 23:51

СМИ узнали об отказе военкомата выплатить деньги семье погибшего в Сирии лётчика

Говорит Москва03:26

Военкомат не платил семье за погибшего в Сирии офицера

News.ruвчера в 23:39

Суд поддержал вдову погибшего в Сирии офицера в тяжбе с военкоматом

URA.Ruвчера в 23:25

Семьи участников боевых действий в Сирии вынуждены добиваться полагающихся им выплат через суд

Коммерсантъвчера в 17:52
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Происшествия

Найдено тело седьмого погибшего при пожаре в центре Москвы

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Происшествия

Прокуратура объяснила нестыковки в деле о гибели группы Дятлова

Представители прокуратуры Свердловской области ответили на вопросы прессы, связанные с загадочной гибелью туристической группы Игоря Дятлова в феврале 1959 года в районе горы Холатчахль на севере региона.
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«АвтоВАЗ» представил новые бюджетные версии Lada Vesta

Цена на Lada Vesta универсал Cross в более дорогой комплектации Comfort теперь составит 780 тысяч рублей, что на 25 тысяч доступнее предыдущей базовой конфигурации, отмечает "АвтоВАЗ".
Обновлено в 05:25
Происшествия

У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз

«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия

Названы дата и место похорон Децла

Прощание с известным российским рэп-исполнителем Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл, пройдет 6 февраля в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ.
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На Украине перестали покупать «Запорожцы»

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Космос

Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля

В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.
Обновлено в 00:35
Транспорт

На юге Москвы вблизи МКАД перекрыли движение в центр из-за подтопления

Движение в центр перекрыто на Липецкой улице на юге Москвы вблизи МКАД днем в понедельник из-за скопления воды, водителям рекомендуют объезжать участок дороги по другим магистралям, сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 05:24
Технологии

Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей

Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
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Космос

Астронавты МКС собрали полотенцами 10 литров воды, вытекшей из туалета

Обновлено в 06:54
Авто

Компания BMW представила новую спецсерию BMW 8-серии First Edition

Немецкий автопроизводитель представил BMW M850i xDrive Coupe в новой версии First Edition, первое отличие от базовой модели — это эксклюзивный цвет кузова Frozen Barcelona Blue.
Обновлено в 03:35
Авто

Volvo отзывает в России около 2 тысяч автомобилей

Компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 1937 автомобилей Volvo S90, V90 Cross Coutry, XC40, XC60 и XC90, реализованных с 2017 года по настоящее время.
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Авто

В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов

Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Происшествия

The Bell назвал предполагаемого создателя онлайн-казино Azino777

Обновлено в 03:17
Общество

Зайцы пришли в жилые дворы Москвы

В Мосприроде пояснили, что животные могут приходить в столичные дворы погреться на теплотрассах или за едой, добычу которой в лесах сейчас усложняет большое количество снега.
Обновлено в 07:03
Авто

Обновленный Lada Largus появится не ранее 2020 года

"Не стоит ждать фейслифта Lada Largus в ближайшем будущем, на этот год таких планов у нас нет", - ответил на вопрос об обновлении модели вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек.
Обновлено вчера в 05:05
Здоровье

Онколог назвал лучший способ уберечься от рака

Отказ от курения, правильное питание и физическая активность являются самыми эффективными мерами по профилактике онкологических заболеваний, заявил директор Немецкого научно-исследовательского онкологического центра (DKFZ) в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн.
Обновлено вчера в 22:42
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В Башкирии полицейские сбросили пенсионера с вокзальной скамейки

Обновлено в 04:46
Общество

Капитан «Спартака» Глушаков отказался требовать у жены алименты

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в суде отказался требовать выплаты алиментов в свою пользу и разрешил детям жить с их матерью.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Более 300 человек эвакуированы из ТЦ «Океания» на западе Москвы

"После обнаружения бесхозного предмета было принято решение об эвакуации 300 человек из помещений ТЦ", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:34
Экономика

Российские ритейлеры снизили цену на iPhone XR

Крупные российские ритейлеры снизили цены на один из флагманских смартфонов Apple - iPhone XR - почти на 8%, до 59,99 тысячи рублей, свидетельствуют данные продавцов.
Обновлено в 04:00
Авто

Aurus начнет прием заявок на автомобили проекта «Кортеж» с 15 февраля

Российский производитель люксовых автомобилей Aurus проекта «Кортеж» начнет принимать предварительные заказы через своих дилеров с 15 февраля, сообщил Минпромторг РФ.
Обновлено в 02:35
Экономика

Михаил Прохоров поменял структуру владения группой ОНЭКСИМ

Михаил Прохоров 1 февраля 2019 года напрямую стал владельцем 100% ООО «Группа ОНЭКСИМ», свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Найден исчезнувший самолет с футболистом Салой

Обновлено вчера в 17:31
Экономика

Правительство выделило на развитие Крыма и Севастополя 310 млрд рублей

На государственную программу по развитию Крымского полуострова на ближайшие три года будет потрачено 310 млрд руб. сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.
Обновлено в 06:57
Экономика

Россияне смогут сохранить пенсии по старым правилам

Часть россиян смогут получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов по старым правилам — начиная с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно, пишут «Известия».
Обновлено в 01:28
Происшествия

Врачи отказались выписывать нижегородца, делавшего кукол из трупов

Нижегородец, который делал из трупов девочек кукол, останется в психиатрической больнице.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Чиновницу мэрии Саратова задержали по делу о превышении полномочий

Обновлено в 06:15
Общество

Психиатр назвала признаки зависимости от соцсетей

Как рассказала "РИА Новости" психиатр из Германии, доктор наук Ирис Хаут, особенно этому подвержены дети и подростки, поэтому родители должны обратить внимание на их поведение.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

В Москве студента колледжа ранили ножом

Студент Московского политехнического колледжа имени Н. Н. Годовикова в понедельник получил порез ладони в результате конфликта с другим учащимся, его жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости директор учебного заведения Сергей Михайлов.
Обновлено в 06:42
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