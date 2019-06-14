Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимымиТАСС 09:29

Телеведущая Елена Малышева призвала посмотреть выпуск ее программы «Жить здорово», где шла речь о детях с ментальными нарушениями, прежде чем говорить о ее программе.

с чего всё началось

Одно и то же слово можно использовать в разном контексте... Бытует мнение, что это оскорбительное слово. На самом деле такие термины медицинские есть, только они используются не в таком уничижительном смысле, а в степени умственной отсталости.

Основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова считает высказывания телеведущей Елены Малышевой, которая назвала детей с умственной отсталостью кретинами, неэтичными и оскорбительными. Такое мнение она выразила ТАСС в пятницу.

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