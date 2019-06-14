Общество

Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимымиТАСС 09:29

Основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова считает высказывания телеведущей Елены Малышевой, которая назвала детей с умственной отсталостью кретинами, неэтичными и оскорбительными. Такое мнение она выразила ТАСС в пятницу.
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Евгений Брюн
Одно и то же слово можно использовать в разном контексте... Бытует мнение, что это оскорбительное слово. На самом деле такие термины медицинские есть, только они используются не в таком уничижительном смысле, а в степени умственной отсталости.
— Евгений Брюн, психиатрГазета.Ru 07:09
с чего всё началось

Малышева дала совет критикам эфира о «кретинах»

Телеведущая Елена Малышева призвала посмотреть выпуск ее программы «Жить здорово», где шла речь о детях с ментальными нарушениями, прежде чем говорить о ее программе.
Rambler News Service02:51

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Водянова, имеющая сестру-аутиста, напомнила Малышевой о правах «детей-кретинов»

URA.Ru15:07

Что было не так в передаче Малышевой «про кретинов»

Комсомольская правда14:35

"Посмотрите программу, а потом позвоните. Вам понятно?": Малышева ответила за "детей-кретинов"

Царьград10:14

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РИА Новости08:58

В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях

RT на русском04:39

Минздрав прокомментировал эфир Малышевой о «детях-кретинах»

Газета.Ru12:33

Помощник Малышевой объяснил, почему она назвала больных детей «кретинами»

ФАН03:34
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Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
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Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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