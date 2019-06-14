Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой УкраинеВести.Ru 00:38
Хотели навредить Крыму, а в итоге обрекли себя на экологическую катастрофу. Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины. Алексей Журавко утверждает: поселки и поля заливает из-за блокады Северо-Крымского канала.
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с чего всё началось
«Самое страшное впереди: первая экологическая катастрофа — это засаливание плодородной земли, вторая — обезвоживание, третья экологическая катастрофа, когда переизбыток воды, сёла утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды», — написал экс-депутат в социальной сети «ВКонтакте».RT на русскомвчера в 22:58
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Экс-депутат рассказал о катастрофических последствиях блокады Крыма для украинцев
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Алексей Журавко: Блокада Северо-Крымского канала бьет по жителям Херсонской области
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