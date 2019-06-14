Водная блокада Крыма ударила по самой УкраинеВести.Ru 00:38

с чего всё началось

Хотели навредить Крыму, а в итоге обрекли себя на экологическую катастрофу. Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины. Алексей Журавко утверждает: поселки и поля заливает из-за блокады Северо-Крымского канала.

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Экономика Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.

Экономика Свердловская область презентует в Китае свой экспортный потенциал Делегация предприятий и учреждений Свердловской области на Российско-Китайском ЭКСПО представила свои экономические возможности, сообщает правительство региона.

Политика Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.

Происшествия Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.

Шоу-бизнес Богомолов не рассказал Собчак про личную жизнь Режиссер Константин Богомолов в программе "Осторожно, Собчак!" впервые после назначения на пост худрука Театра на Малой Бронной рассказал о своем отношении к соцсетям, кинокарьере, воспитании театральной публики и о личной жизни.

Экономика Чиновников лишат незадекларированных доходов По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.

Космос Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.

Происшествия В Екатеринбурге ТЦ «Карнавал» эвакуировали из-за пожара Полторы тысячи человек эвакуировали из торгового центра «Карнавал» в Екатеринбурге из-за пожара, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Политика Путин повысил зарплаты российским судьям В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.

Экономика Кудрин заявил о жестких мерах для повышения пенсий Глава Счетной палаты добавил, что при отсутствии роста придется принимать более жесткие меры.

Шоу-бизнес У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба Примечательно, что король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров отметился в комментариях, в шутку поздравив Лазарева и Билана с состоявшейся свадьбой.

Экономика Российские горные инженеры смогут подтвердить знания на мировом уровне Международный статус «профессиональный и привилегированный инженер» смогут получить российские специалисты горнотехнического профиля.

Политика МИД Ирана: Обвинения США вызывают обеспокоенность Иран несет ответственность за поддержание безопасности в районе Ормузского пролива, связывающего Персидский залив с Аравийским морем, и обвинение Тегерана в нападениях на два нефтяных танкера в Оманском заливе вызывает обеспоенность.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев рассказал, как наказывает сына за плохое поведение Телеведущий рассказал, как воспитывает сына. Иногда Дмитрий Шепелев недоволен тем, что мальчик не подчиняется его правилам.

Происшествия В СК просят арестовать экс-чиновника по делу о «детской площадке» Следователи попросили суд арестовать бывшего исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере в рамках расследования дела о нарушениях при строительстве детской площадки.

Происшествия В «МЕГА Дыбенко» под Петербургом произошло обрушение на парковке Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ingka Centres в России (управляет комплексами «МЕГА»), в ходе проведения строительных работ на территории торгового центра произошло частичное обрушение перекрытий на крытой парковке.

Культура Работы знаменитых уэленских косторезов будут представлены на международном фестивале в Китае Работы знаменитых уэленских косторезов будут представлены на десятом Международном фестивале «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства», который считается уникальным явлением в истории взаимоотношений России и Китая, и является одним из самых масштабных проектов в сфере культуры в Дальневосточном федеральном округе.

Шоу-бизнес Актрису Орнеллу Мути посадят в тюрьму после ужина с Путиным Кассационный суд Италии приговорил актрису Орнеллу Мути к шести месяцам заключения и штрафу в 30 тыс. евро.

Экономика Инвестиции США в России оказались в 13 раз больше официальных Инвестиции в 2018 году В 2018 году прямые иностранные инвестиции в экономику России составили $13,3 млрд, сократившись почти в два раза по сравнению с 2017 годом (около $26 млрд), сообщила ЮНКТАД.