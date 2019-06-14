Водная блокада Крыма ударила по самой УкраинеВести.Ru 00:38

с чего всё началось

Хотели навредить Крыму, а в итоге обрекли себя на экологическую катастрофу. Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины. Алексей Журавко утверждает: поселки и поля заливает из-за блокады Северо-Крымского канала.

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Происшествия Неизвестные напали на офис «Оппозиционной платформы» в Кривом Роге В партии решили, что таким образом была предпринята попытка "парализовать партийный офис и помешать работе партийной организации в городе".

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Интернет В Москве произошёл масштабный сбой геолокации В июне 2016 года происходила аналогичная ситуация.

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Происшествия В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак Пожарные эвакуировали из здания 300 кошек и семь собак, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

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Спорт Российские волейболисты обыграли Польшу в Лиге наций Мужская сборная России переиграла команду Польши в рамках 3-й игровой недели в Лиге наций.

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Общество «Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей Сечина «Роснефть» заявила, что агентство Reuters устроило тотальную слежку за главой компании Игорем Сечиным, его родственниками и знакомыми, а также взломало их аккаунты в соцсетях.

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Происшествия В Улан-Удэ привлекли вертолет к тушению пожара на строительном рынке Вертолет Ми-8 привлекли к тушению крупного пожара на территории строительного рынка в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

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Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Гаджеты В смартфонах Huawei появилась реклама на экране блокировки Владельцы устройств Huawei начали жаловаться на то, что на экранах блокировки смартфонов появилась реклама.

Политика Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.

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Авто Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.