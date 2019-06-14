Водная блокада Крыма ударила по самой УкраинеВести.Ru 00:38

с чего всё началось

Хотели навредить Крыму, а в итоге обрекли себя на экологическую катастрофу. Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины. Алексей Журавко утверждает: поселки и поля заливает из-за блокады Северо-Крымского канала.

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Происшествия Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.

Происшествия В Екатеринбурге завели дело на осквернившего памятник Ельцину Уголовное дело о вандализме возбуждено в отношении мужчины, изрисовавшего краской памятник первому президенту РФ Борису Ельцину.

Технологии Абонентам «Билайна» снизили скорость доступа к сервисам Mail.ru Абоненты "Билайна" ("Вымпелком") в России сообщают о проблемах с доступом к интернет-сервисам, принадлежащим холдингу Mail.ru Group.

Происшествия Историческое здание загорелось в центре Москвы В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика США обвинили Иран в инциденте с танкерами в Оманском заливе В США считают, что ответственность за инцидент с двумя танкерами в Оманском заливе «с большой долей вероятности» несет Иран, заявил в интервью телеканалу CBS неназванный представитель Пентагона.

Политика В Киеве назвали условие получения жителями Донбасса украинской пенсии Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что пенсии будут выплачиваться только на территории Украины тем, кто перешел через линию разграничения в Донбассе.

Экономика Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов граждан Новый механизм для блокировки счетов россиян появился у отечественных банков.

Политика Болтон: избрание Зеленского дает шанс улучшить отношения с Россией Новые возможности для примирения воюющих сторон на Донбассе появились после избрания Владимира Зеленского президентом Украины, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 13 июня в Twitter.

Политика Совет ЕС отложил обсуждение санкций против России Главы МИД 28 стран-членов Евросоюза на заседании 17 июня в Люксембурге не планируют обсуждать вопрос введения новых санкций в отношении России в связи с выдачей российских паспортов жителям Донбасса.

Политика Путин уволил двух генералов МВД после дела Голунова Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.

Транспорт Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.

Авто Subaru привезет в Россию кроссовер Subaru XV Tokyo Компания Subaru анонсировала появление на рынке России новой версии кроссовера Subaru XV, получившая приставку к названию Tokyo.

Экономика Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».

Экономика Инвестиции США в России оказались в 13 раз больше официальных Инвестиции в 2018 году В 2018 году прямые иностранные инвестиции в экономику России составили $13,3 млрд, сократившись почти в два раза по сравнению с 2017 годом (около $26 млрд), сообщила ЮНКТАД.

Политика В Госдуме напомнили Украине условия прохода через Керченский пролив Украина при соблюдении международных норм и согласовании своих действий с РФ может осуществить проход своих военных кораблей через Керченский пролив.

Футбол Сборная России по футболу поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА Обновлённая версия рейтинга 14 июня опубликована на сайте организации. Сборная России поднялась с 46-го на 43-е место.

Происшествия Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву «Суд апелляционной инстанции вынес новый приговор и уточнил, что действия подсудимых следует квалифицировать по пункту «а» части 1 статьи 213 УК», — отметил представитель Мосгорсуда.

Общество Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года На первом этапе, который продлится год — с 1 января 2020 года до 1 января 2021 года, — продавать онлайн можно будет исключительно вина и игристые вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), следует из текста.

Общество Российские пользователи сообщают о сбое в работе «ВКонтакте» Сообщившие о проблемах пользователи чаще всего жалуются на работу сайта соцсети (71%), отправку и получение сообщений (19%), а также вход в свой аккаунт (9%).

Кино Последний фильм с участием Жанны Фриске покажут на НТВ Популярная певица и актриса Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году из-за опухоли головного мозга.

Происшествия В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.

Энергетика «Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашении Ранее Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд.