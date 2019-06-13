Водная блокада Крыма ударила по самой УкраинеВести.Ru 00:38

с чего всё началось

Хотели навредить Крыму, а в итоге обрекли себя на экологическую катастрофу. Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины. Алексей Журавко утверждает: поселки и поля заливает из-за блокады Северо-Крымского канала.

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Политика Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границе Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) начали получать российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль на сборочной линии В0 "АвтоВАЗ" выпустил миллионный автомобиль на линии по сборке машин на платформе В0, им стала Lada Xray, говорится в сообщении компании.

Шоу-бизнес Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с фанатками в Рязани Андрей Григорьев-Апполонов, солист группы «Иванушки International», опубликовал у себя в инстаграме видео с фанатками, снятое в Рязани.

Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».

Футбол Эден Азар на презентации «Реала» поцеловал эмблему клуба Азар признался, что нынешний тренер команды Зедан является его кумиром детства, и этот факт только усилил его желание играть за «Реал».

Финансы ЦБ впервые за год снизил ключевую ставку Прогноз по темпам роста ВВП в этом году понижен с 1, 2 – 1,7 до 1, 0 – 1,5% ЦБ допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров.

Игры В Cyberpunk 2077 игроки смогут создать персонажа-трансгендера CD Projekt RED (компания-разработчик игры) хочет, чтобы у игроков была полная свобода при создании своего персонажа.

Авто Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.

Футбол Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на сайте организации.

Экономика ФОМ: 47% россиян удовлетворены экономической ситуацией в стране Доля россиян, оценивающих экономическую ситуацию в стране как удовлетворительную, выросла с 42% в феврале до 47% в июне.

Игры Число игроков в Forza Horizon 4 достигло 10 миллионов Microsoft в разговоре с GamesIndustry.biz подтвердила, что число игроков в Forza Horizon 4 достигло 10 миллионов.

Политика Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию Конституционный суд признал, что, подписав указ, Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку конституция не предусматривает его права образовывать такие органы.

Общество Reuters: Сечин мог использовать самолеты «Роснефти» в личных целях В кодексе деловой и корпоративной этики «Роснефти» говорится, что ее сотрудники не используют имущество и активы компании в личных целях.

Шоу-бизнес Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным Кассационным судом Италии был подтвержден приговор в виде шестимесячного тюремного заключения и штрафа знаменитой итальянской актрисе Орнелле Мути, пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Политика Уволенный Путиным из-за Голунова генерал полиции написал заявление на пенсию Начальник УВД по ЗАО Москвы генерал полиции Андрей Пучков, которого накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку из-за дела журналиста Ивана Голунова, написал заявление об уходе на пенсию.

Политика Зеленский назвал мир в Донбассе своей главной целью Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с действующим главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком заявил, что его главная цель — прекращение конфликта в Донбассе.

Общество В латвийском городе переименовали школу имени Пушкина Лиепайская дума в Латвии большинством голосов поддержала переименование 2-й средней школы имени Александра Пушкина в "школу Лиедага", сообщает Sputnik Латвия.

Экономика Чиновников лишат незадекларированных доходов По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.

Технологии У абонентов «Билайн» возникли проблемы с доступом к сервисам Mail.ru Оператор пояснил, что трафик между «Билайн» и Mail.ru Group теперь идет не по прямому каналу — Mail.ru Group отправляет его через Европу.

Авто Honda раскрыла характеристики нового электрокара Honda e В Honda e используется аккумуляторная батарея с жидкостным охлаждением мощностью 35,5 кВт/ч, которая, по заявлению Honda, должна обеспечивать дальность на одном заряде до 200 км пути.

Экономика Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.

Общество На Москву надвигается гроза с градом "В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.

Происшествия Вор, которого приняли за Цапка, находится в розыске с апреля Уроженец Бишкека, которого приняли за умершего главу кущевской группировки Сергея Цапка, находится в федеральном розыске за кражу с апреля, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.

Происшествия Историческое здание загорелось в центре Москвы В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Жена бывшего короля Малайзии впервые показала сына Бывший король был невероятно счастлив, когда 21 мая Оксана Воеводина родила ему сына, ведь в прошлом браке у монарха так и не появилось наследника.