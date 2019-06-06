Общество
Водка и сигареты перестали быть самыми популярными товарами у россиянРЕН ТВ вчера в 21:15
Водка и сигареты покинули топ-5 популярных товаров у россиян. На их место пришли молочные продукты, хлеб, безалкогольные напитки, а также косметика и парфюмерия.
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с чего всё началось
Ритейлеры подтвердили, что алкоголь и сигареты не входят в топ-5 самых популярных товаров. Как сказали «Известиям» в пресс-службе компании «Магнит», в мае 2019 года в торговых точках ритейлера лидерами были молочная продукция, бакалея, кондитерские изделия, хлеб и безалкогольные напитки.Известиявчера в 17:01
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Сигареты и спиртное выпали из пятерки самых популярных товаров в России
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