Транспорт

Правительство разрешило автомобилистам не использовать знак «Шипы»
RT на русском
вчера в 10:27

Напомним, что новая редакция ПДД, касающаяся использования знака «Шипы», была принята 4 апреля 2017 года. С этого времени для использующих шипованную резину автомобилистов соответствующая наклейка на стекле в зимнее время стала обязательной.
RT на русскомвчера в 10:27

Подробнее о событии

Россиян разозлила отмена знака «Шипы». «Медведев отменил дурацкое постановление Медведева»

URA.Ru00:29

В автомагазинах отреагировали на отмену обязательного знака «Шипы»: «Могут вернуть»

Московский Комсомолецвчера в 12:13

Водителям разрешили не использовать знак «Шипы»

Газета.Ruвчера в 10:36

Отсутствие знака «Шипы» может принести много проблем, уверены автомобилисты

Комсомольская правдавчера в 09:34

Правительство разрешило не вешать знак «шипы» на машины

РИА Новостивчера в 07:39

Знак «Шипы» наконец отменяется

Коммерсантъвчера в 05:18

Кабмин разрешил водителям не устанавливать знак «Шипы» на автомобили

ТАССвчера в 05:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
Транспорт

Канатная дорога в Москве восстановила работу после кибератаки

Обновлено в 06:29
Транспорт

Юго-Восточную хорду в Москве построят до конца 2025 года

Завершение строительства Юго-Восточной хорды в Москве намечено на 2025 год, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:14
Транспорт

В Москве летом начнут реконструкцию Дмитровского путепровода

Реконструкцию Дмитровского путепровода в Москве планируется начать летом 2019 года, сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.
Обновлено в 06:21
Транспорт

На федеральной автодороге «Кавказ» возобновили движение

В 6:00 утра пятницы на участке от Невинномысска до Курсавки на территории Андроповского района с 243-го по 270-й километр ввели ограничения движения.
Обновлено в 06:18
Транспорт

Две развязки КАД перекроют на ночь из-за ремонта

Обновлено в 06:18
Транспорт

Власти Петербурга намерены ужесточить требования к таксистам

Депутаты Санкт-Петербурга выступили с инициативой ужесточить требования, выдвигаемые к таксистам, сообщает kp.ru.
Обновлено в 06:18
Транспорт

Новая развязка четвертого моста открылась на левом берегу Красноярска

Новая развязка соединила четвертый мост, который построен в 2105 году с улицей Копылова.
Обновлено в 06:29
Транспорт

В ГИБДД уточнили, когда водители смогут отказаться от знаков «Шипы»

Убрать знаки «Шипы» со своих автомобилей водители смогут только 8 декабря, когда соответствующее постановление правительства вступит в силу.
Обновлено в 06:27
Транспорт

Средняя цена дизельного топлива выросла почти на четверть

Рост почти на четверть в пресс-службе назвали значительным, учитывая, что ежегодно компании требуется около 70 миллионов литров.
Обновлено в 06:16
Транспорт

«Ижавиа» отменила первый рейс из Екатеринбурга в Челябинск

«Ижавиа» отменила свой первый полет из Екатеринбурга в Челябинск, который должен был состояться вечером 30 ноября.
Обновлено в 04:06
Транспорт

Изменится расписание электричек Ярославского направления МЖД

Расписание электричек на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится с 1 по 3 декабря, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу МЖД.
Обновлено в 05:44
Транспорт

Завершен капремонт участка трассы А-240 в Брянской области

Дорожники завершили капитальный ремонт 24-километрового участка федеральной трассы А-240 «Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия» в Брянской области.
Обновлено в 04:59
Транспорт

50 новых автобусов на газомоторном топливе прибыли в Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов провели смотр 50 новых автобусов марки ЛИАЗ, которые были закуплены для нижегородских пассажирских автопредприятий.
Обновлено в 06:18
Транспорт

В Омской области открыли дорогу в сторону Казахстана

Напомним, из-за обильного снегопада, который прошёл в Омской области 29 ноября, и плохой видимости было введено ограничение на проезд на трассе Омск - Майкапчагай от села Павлодарское Республики Казахстан до границы с Россией.
Обновлено в 06:00
Транспорт

В Петушках в ночь с 1 на 2 декабря перекроют федеральную трассу

«В связи с монтажом пролетных строений надземных пешеходных переходов на 121-м и 122- м километрах трассы М-7 «Волга» в городе Петушки Владимирской области движение транспорта будет временно ограничено», - сообщила корреспонденту «Хронометра» официальный представитель ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» Юлия Зубкова.
Обновлено в 05:26
ещё по теме
Главное