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Напомним, что новая редакция ПДД, касающаяся использования знака «Шипы», была принята 4 апреля 2017 года. С этого времени для использующих шипованную резину автомобилистов соответствующая наклейка на стекле в зимнее время стала обязательной.

Транспорт Транспорт Канатная дорога в Москве восстановила работу после кибератаки

Транспорт Транспорт Юго-Восточную хорду в Москве построят до конца 2025 года Завершение строительства Юго-Восточной хорды в Москве намечено на 2025 год, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Транспорт Транспорт В Москве летом начнут реконструкцию Дмитровского путепровода Реконструкцию Дмитровского путепровода в Москве планируется начать летом 2019 года, сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.

Транспорт Транспорт На федеральной автодороге «Кавказ» возобновили движение В 6:00 утра пятницы на участке от Невинномысска до Курсавки на территории Андроповского района с 243-го по 270-й километр ввели ограничения движения.

Транспорт Транспорт Две развязки КАД перекроют на ночь из-за ремонта

Транспорт Транспорт Власти Петербурга намерены ужесточить требования к таксистам Депутаты Санкт-Петербурга выступили с инициативой ужесточить требования, выдвигаемые к таксистам, сообщает kp.ru.

Транспорт Транспорт Новая развязка четвертого моста открылась на левом берегу Красноярска Новая развязка соединила четвертый мост, который построен в 2105 году с улицей Копылова.

Транспорт Транспорт В ГИБДД уточнили, когда водители смогут отказаться от знаков «Шипы» Убрать знаки «Шипы» со своих автомобилей водители смогут только 8 декабря, когда соответствующее постановление правительства вступит в силу.

Транспорт Транспорт Средняя цена дизельного топлива выросла почти на четверть Рост почти на четверть в пресс-службе назвали значительным, учитывая, что ежегодно компании требуется около 70 миллионов литров.

Транспорт Транспорт «Ижавиа» отменила первый рейс из Екатеринбурга в Челябинск «Ижавиа» отменила свой первый полет из Екатеринбурга в Челябинск, который должен был состояться вечером 30 ноября.

Транспорт Транспорт Изменится расписание электричек Ярославского направления МЖД Расписание электричек на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится с 1 по 3 декабря, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Транспорт Транспорт Завершен капремонт участка трассы А-240 в Брянской области Дорожники завершили капитальный ремонт 24-километрового участка федеральной трассы А-240 «Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия» в Брянской области.

Транспорт Транспорт 50 новых автобусов на газомоторном топливе прибыли в Нижний Новгород Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов провели смотр 50 новых автобусов марки ЛИАЗ, которые были закуплены для нижегородских пассажирских автопредприятий.

Транспорт Транспорт В Омской области открыли дорогу в сторону Казахстана Напомним, из-за обильного снегопада, который прошёл в Омской области 29 ноября, и плохой видимости было введено ограничение на проезд на трассе Омск - Майкапчагай от села Павлодарское Республики Казахстан до границы с Россией.