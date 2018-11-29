Транспорт
Правительство разрешило автомобилистам не использовать знак «Шипы»
Правительство разрешило автомобилистам не использовать знак «Шипы»RT на русскомвчера в 10:27
Напомним, что новая редакция ПДД, касающаяся использования знака «Шипы», была принята 4 апреля 2017 года. С этого времени для использующих шипованную резину автомобилистов соответствующая наклейка на стекле в зимнее время стала обязательной.
RT на русскомвчера в 10:27
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В автомагазинах отреагировали на отмену обязательного знака «Шипы»: «Могут вернуть»
Московский Комсомолецвчера в 12:13
Отсутствие знака «Шипы» может принести много проблем, уверены автомобилисты
Комсомольская правдавчера в 09:34
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Транспорт
Канатная дорога в Москве восстановила работу после кибератаки
Обновлено в 06:29
Транспорт
Юго-Восточную хорду в Москве построят до конца 2025 года
Завершение строительства Юго-Восточной хорды в Москве намечено на 2025 год, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:14
Транспорт
В Москве летом начнут реконструкцию Дмитровского путепровода
Реконструкцию Дмитровского путепровода в Москве планируется начать летом 2019 года, сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.
Обновлено в 06:21
Транспорт
На федеральной автодороге «Кавказ» возобновили движение
В 6:00 утра пятницы на участке от Невинномысска до Курсавки на территории Андроповского района с 243-го по 270-й километр ввели ограничения движения.
Обновлено в 06:18
Транспорт
Две развязки КАД перекроют на ночь из-за ремонта
Обновлено в 06:18
Транспорт
Власти Петербурга намерены ужесточить требования к таксистам
Депутаты Санкт-Петербурга выступили с инициативой ужесточить требования, выдвигаемые к таксистам, сообщает kp.ru.
Обновлено в 06:18
Транспорт
Новая развязка четвертого моста открылась на левом берегу Красноярска
Новая развязка соединила четвертый мост, который построен в 2105 году с улицей Копылова.
Обновлено в 06:29
Транспорт
В ГИБДД уточнили, когда водители смогут отказаться от знаков «Шипы»
Убрать знаки «Шипы» со своих автомобилей водители смогут только 8 декабря, когда соответствующее постановление правительства вступит в силу.
Обновлено в 06:27
Транспорт
Средняя цена дизельного топлива выросла почти на четверть
Рост почти на четверть в пресс-службе назвали значительным, учитывая, что ежегодно компании требуется около 70 миллионов литров.
Обновлено в 06:16
Транспорт
«Ижавиа» отменила первый рейс из Екатеринбурга в Челябинск
«Ижавиа» отменила свой первый полет из Екатеринбурга в Челябинск, который должен был состояться вечером 30 ноября.
Обновлено в 04:06
Транспорт
Изменится расписание электричек Ярославского направления МЖД
Расписание электричек на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится с 1 по 3 декабря, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу МЖД.
Обновлено в 05:44
Транспорт
Завершен капремонт участка трассы А-240 в Брянской области
Дорожники завершили капитальный ремонт 24-километрового участка федеральной трассы А-240 «Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия» в Брянской области.
Обновлено в 04:59
Транспорт
50 новых автобусов на газомоторном топливе прибыли в Нижний Новгород
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов провели смотр 50 новых автобусов марки ЛИАЗ, которые были закуплены для нижегородских пассажирских автопредприятий.
Обновлено в 06:18
Транспорт
В Омской области открыли дорогу в сторону Казахстана
Напомним, из-за обильного снегопада, который прошёл в Омской области 29 ноября, и плохой видимости было введено ограничение на проезд на трассе Омск - Майкапчагай от села Павлодарское Республики Казахстан до границы с Россией.
Обновлено в 06:00
Транспорт
В Петушках в ночь с 1 на 2 декабря перекроют федеральную трассу
«В связи с монтажом пролетных строений надземных пешеходных переходов на 121-м и 122- м километрах трассы М-7 «Волга» в городе Петушки Владимирской области движение транспорта будет временно ограничено», - сообщила корреспонденту «Хронометра» официальный представитель ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» Юлия Зубкова.
Обновлено в 05:26