Транспорт
Водителям разрешили не использовать знак «Шипы»
Водителям разрешили не использовать знак «Шипы»Газета.Ru05:54
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила дорожного движения, позволяющее водителям не устанавливать знак "Шипы". Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru05:54
Оценить
828 человек отреагировали
с чего всё началось
«...Исключена обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины», — говорится в постановлении.RT на русском05:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Транспорт
Собянин открыл новую эстакаду на севере Москвы
Обновлено в 09:38
Транспорт
Канатную дорогу в Москве защитят от кибератак
Дополнительную защиту установят на новой канатной дороге в Москве после хакерской атаки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.
Обновлено в 10:05
Транспорт
Движение в районе Боровицкой площади перекроют 30 ноября
30 ноября перекроют движение транспорта на нескольких участках в районе Боровицкой площади.
Обновлено в 10:08
Транспорт
В России начнут пускать в самолет по смартфонам
С 2019 года в России планируют ввести для пассажиров самолетов возможность проходить на досмотр и в самолет по смартфонам.
Обновлено в 09:49
Транспорт
ГЗК одобрила проект планировки ТПУ «Ивановское»
Обновлено в 09:03
Транспорт
Терминал С аэропорта «Шереметьево» полностью откроется в 2021 году
Обновлено в 09:05
Транспорт
На развязке КАД с проспектом Культуры продлили сроки дорожного ремонта
В Петербурге увеличены сроки дорожных работ на транспортной развязке КАД на пересечении с проспектом Культуры.
Обновлено в 09:55
Транспорт
На автоподход к Крымскому мосту высыпали 7 тонн реагентов
В пресс-службе Министерства транспорта Крыма рассказали, что на 8,6 километров дороги высыпали около 7,5 тонн противогололедных материалов.
Обновлено в 09:58
Транспорт
ЦОДД запустил «детский» паркон в Москве
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил, что в столице появился тематический «детский» паркон.
Обновлено в 06:00
Транспорт
Электричку в Ростовской области пустили в обход Украины
Из-за проблем с техническим обслуживанием пути, частично проходящим по территории Украины, был изменен маршрут электрички до Чертково.
Обновлено в 06:36
Транспорт
Из-за бурана закрыта дорога из Омской области на Казахстан
Обновлено в 06:43
Транспорт
Все обычные электрички заменят на «Ласточки» в течение 3 лет
Московско-тверская пригородная пассажирская компания (МТППК) заменит все обычные электрички на поезда типа «Ласточка» к 2022 году.
Обновлено в 10:05
Транспорт
Ограничения в Грачевском районе на проезд транспорта сняты
Введенные рано утром из-за непогоды временные ограничения движения (0-й - 34-й километр) полностью сняты - пояснили в краевой Госавтоинспекции.
Обновлено в 06:25
Транспорт
Челябинские дорожники не справились с первым снегопадом
Заседание областного правительства сегодня началось с обсуждения темы заторов на дорогах Челябинска из-за обильного снегопада.
Обновлено в 09:00
Транспорт
К июню 2019 на участке трассы М-8 в Подмосковье откроют для движения 6 полос
Проезжую часть расширяют в рамках работ по реконструкции участка с 29-го км по 35-й км. К июню 2019 года генподрядчик намерен открыть для движения транспорта дополнительные две полосы на отрезке с 29-го км по 33-й км. В дальнейшем проезжая часть будет расширена до восьми полос на протяжении всего участка реконструкции.
Обновлено в 09:57