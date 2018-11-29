с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила дорожного движения, позволяющее водителям не устанавливать знак "Шипы". Об этом сообщается на сайте кабмина.

Транспорт Транспорт Собянин открыл новую эстакаду на севере Москвы

Транспорт Транспорт Канатную дорогу в Москве защитят от кибератак Дополнительную защиту установят на новой канатной дороге в Москве после хакерской атаки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

Транспорт Транспорт Движение в районе Боровицкой площади перекроют 30 ноября 30 ноября перекроют движение транспорта на нескольких участках в районе Боровицкой площади.

Транспорт Транспорт В России начнут пускать в самолет по смартфонам С 2019 года в России планируют ввести для пассажиров самолетов возможность проходить на досмотр и в самолет по смартфонам.

Транспорт Транспорт ГЗК одобрила проект планировки ТПУ «Ивановское»

Транспорт Транспорт Терминал С аэропорта «Шереметьево» полностью откроется в 2021 году

Транспорт Транспорт На развязке КАД с проспектом Культуры продлили сроки дорожного ремонта В Петербурге увеличены сроки дорожных работ на транспортной развязке КАД на пересечении с проспектом Культуры.

Транспорт Транспорт На автоподход к Крымскому мосту высыпали 7 тонн реагентов В пресс-службе Министерства транспорта Крыма рассказали, что на 8,6 километров дороги высыпали около 7,5 тонн противогололедных материалов.

Транспорт Транспорт ЦОДД запустил «детский» паркон в Москве Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил, что в столице появился тематический «детский» паркон.

Транспорт Транспорт Электричку в Ростовской области пустили в обход Украины Из-за проблем с техническим обслуживанием пути, частично проходящим по территории Украины, был изменен маршрут электрички до Чертково.

Транспорт Транспорт Из-за бурана закрыта дорога из Омской области на Казахстан

Транспорт Транспорт Все обычные электрички заменят на «Ласточки» в течение 3 лет Московско-тверская пригородная пассажирская компания (МТППК) заменит все обычные электрички на поезда типа «Ласточка» к 2022 году.

Транспорт Транспорт Ограничения в Грачевском районе на проезд транспорта сняты Введенные рано утром из-за непогоды временные ограничения движения (0-й - 34-й километр) полностью сняты - пояснили в краевой Госавтоинспекции.

Транспорт Транспорт Челябинские дорожники не справились с первым снегопадом Заседание областного правительства сегодня началось с обсуждения темы заторов на дорогах Челябинска из-за обильного снегопада.