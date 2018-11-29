с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила дорожного движения, позволяющее водителям не устанавливать знак "Шипы". Об этом сообщается на сайте кабмина.

Транспорт Транспорт Собянин: владельцы канатной дороги усилят защиту от киберугроз

Транспорт Транспорт Собянин открыл новую эстакаду на севере Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую разворотную эстакаду на Северо-Восточной хорде в районе ее пересечения с Северо-Западной хордой на севере Москвы.

Транспорт Транспорт ГЗК одобрила проект планировки ТПУ «Ивановское»

Транспорт Транспорт ЦОДД запустил «детский» паркон в Москве Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил, что в столице появился тематический «детский» паркон.

Транспорт Транспорт Электричку в Ростовской области пустили в обход Украины Из-за проблем с техническим обслуживанием пути, частично проходящим по территории Украины, был изменен маршрут электрички до Чертково.

Транспорт Транспорт Из-за бурана закрыта дорога из Омской области на Казахстан

Транспорт Транспорт Ремонт на развязке КАД с проспектом Культуры продлили на две недели

Транспорт Транспорт Пешеходный переход появился возле Финансового университета

Транспорт Транспорт Ограничения в Грачевском районе на проезд транспорта сняты Введенные рано утром из-за непогоды временные ограничения движения (0-й - 34-й километр) полностью сняты - пояснили в краевой Госавтоинспекции.

Транспорт Транспорт Из Омска открыли новые авиарейсы Стоит напомнить, что в ноябре в регионе уже были запущены авиарейсы Омск — Екатеринбург и Омск — Красноярск, осуществляемые авиакомпанией «НордСтар» с частотой дважды в неделю, и рейс Омск — Казань, который также выполняется два раза в неделю авиакомпанией «ЮВТ АЭРО».

Транспорт Транспорт По речным маршрутам в Подмосковье перевезли более 28 тыс пассажиров Всего за время работы в 2018 году по речным маршрутам перевезли свыше 28 тысяч пассажиров, сообщили «Радио 1» в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Транспорт Транспорт Впервые за полвека на станции «Коломенская» сделали масштабный ремонт

Транспорт Транспорт В Перми на выходные ограничат движение по Камскому мосту В Перми временно ограничат движение по Коммунальному мосту.

Транспорт Транспорт Все обычные электрички заменят на «Ласточки» в течение 3 лет Московско-тверская пригородная пассажирская компания (МТППК) заменит все обычные электрички на поезда типа «Ласточка» к 2022 году.