Транспорт

Водителям разрешили не использовать знак «Шипы»
Газета.Ru
05:54

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила дорожного движения, позволяющее водителям не устанавливать знак "Шипы". Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru05:54
с чего всё началось
«...Исключена обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины», — говорится
 в постановлении.
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