Транспорт
Водителям разрешили не использовать знак «Шипы»
Водителям разрешили не использовать знак «Шипы»Газета.Ru05:54
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила дорожного движения, позволяющее водителям не устанавливать знак "Шипы". Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru05:54
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«...Исключена обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины», — говорится в постановлении.RT на русском05:13
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