Общество

В России упростят порядок проверки электронных полисов ОСАГОРоссийская газета 15:30

Произошло это в мае этого года. Согласно требованиям закона водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ. То есть показать этот полис на смартфоне или планшете.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Водителям разрешат предъявлять e-ОСАГО на смартфонах и планшетах

РБК15:58

МВД предлагает разрешить водителям предъявлять ОСАГО на смартфоне

REGNUM15:17

Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне

Коммерсантъ14:52

В России упростят порядок проверки электронных полисов ОСАГО

Российская газета15:30

МВД изменит процедуру проверки ОСАГО

Известия12:56

В России упростят проверку электронных полисов ОСАГО на дорогах

РЕН ТВ12:53

МВД предложило разрешить предъявлять сотруднику ГИБДД электронный ОСАГО

Rambler News Service12:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 23:05, Ашберн
Армия и оружие

Установлен приблизившийся к самолету Шойгу истребитель НАТО

Обновлено в 22:43
Происшествия

Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани

Обновлено в 15:39
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 20:50
Общество

Профсоюзы хотят перейти на четырехдневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов предлагает перейти на четырехдневную рабочую неделю, заявили в департаменте общественных связей организации.
Обновлено в 04:37
Футбол

«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов

"Краснодар" сумел ликвидировать отставание от "Порту" после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбил вице-чемпионов Португалии из турнира, продолжив путь в групповой этап.
Обновлено в 17:11
Шоу-бизнес

Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках

Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.
Обновлено в 10:27
Общество

В Приамурье уберут изображение солдат НАТО с памятника

Исполняющая обязанности главы администрации посёлка Дипкун Амурской области Ирина Сокольникова сообщила, что панно на памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны, где изображены военные НАТО, будет заменено.
Обновлено в 00:58
Общество

В Японии 23 человека за неделю погибли из-за жары

Обновлено в 22:32
Армия и оружие

Российские РЭБ «Красуха-4» убивают израильские F-35

Российские системы РЭБ «Красуха» убивают электронику израильских F-35.
Обновлено в 21:11
Авто

Chevrolet продаст единственный в мире электрический Camaro

Аукционный дом Russo and Steele проведёт торги, на которых будет выставлен уникальный электрический концепт-кар Chevrolet eCOPO Camaro.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

В Сирии провели праздник для детей погибших военных

В сирийской провинции Эль-Кунейтра провели праздник для детей военнослужащих сирийской армии, которые погибли во время боевых действий, сообщил замгубернатора провинции Хусейн Исхарк.
Обновлено в 22:08
Экономика

В «Роскосмосе» объяснили суммы зарплат сотрудников

Напомним, в годовом отчете было указано, что средняя месячная зарплата 605 сотрудников госкорпорации составляет 396 тысяч рублей.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие

Зенитчики из Приморья отразят воздушный налёт противника в Бурятии

Зенитчики Восточного военного округа из Приморья примут участие в тактических учениях на полигоне Телемба в Бурятии.
Обновлено в 04:52
Футбол

Еськов рассудит «Спартак» и ЦСКА в матче шестого тура РПЛ

Арбитр Алексей Еськов из Москвы назначен на дерби между московскими клубами "Спартак" и ЦСКА в рамках шестого тура чемпионата России по футболу, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 16:03
Шоу-бизнес

Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем

Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
Обновлено в 11:01
Теннис

Касаткина вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Цинциннати.
Обновлено в 20:22
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Авто

Кроссовер Lincoln Aviator превратился в 501-сильный гибрид

Стандартный Lincoln Aviator получил 3,0-литровый твин-турбированный двигатель V6, развивающий 400 л.с. и 542 Нм крутящего момента.
Обновлено в 08:31
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Авто

Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» добрался до дилеров

Новый капотный грузовик «Садко Next» стал полноправным преемником культового ГАЗ-3308 «Садко».
Обновлено в 09:01
Происшествия

Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения

Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
Обновлено в 07:28
Религия

Жители Мордовии готовятся встретить Медовый Спас

В первый же день поста верующие встречают праздник Происхождения (или изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня.
Обновлено в 21:23
Здоровье

Число умерших от рака в России продолжает расти

Число россиян, умерших от злокачественных новобразований, в первые шесть месяцев этого года увеличилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 149 384 человека, сообщает Росстат.
Обновлено в 20:50
Гаджеты

Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено в 21:28
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП на Кубани

В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Аэропорт Гонконга получил ордер, позволяющий выгнать демонстрантов

Обновлено в 21:07
Авто

Видео: осы превратили Chevrolet Malibu в жужжащий улей

Обновлено в 09:26
Общество

Васильева открыла в Республике Алтай новый детский сад

Обновлено в 04:58
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение

В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
Обновлено 11 августа в 00:29
Авто

Аэропорт «Гагарин» обзавелся официальным автоперевозчиком

У аэропорта «Гагарин» появился свой официальный автоперевозчик.
Обновлено в 07:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное