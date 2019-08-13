Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфонеКоммерсантъ вчера в 14:52
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах. Соответствующие поправки к Правилам дорожного движения (ПДД) разработало МВД России.
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МВД предложило разрешить предъявлять сотруднику ГИБДД электронный ОСАГО
Rambler News Serviceвчера в 12:29
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Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП
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Китай не пустил два корабля ВМС США в порт Гонконга
Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.
Обновлено вчера в 16:54
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Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
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«Матч ТВ» не сумел организовать трансляцию матча «Порту» — «Краснодар»
Перед началом встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на телеканале «Матч ТВ» появилась информация о том, что по не зависящим от телеканала причинам трансляция игры не состоится.
Обновлено вчера в 15:38
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14 августа волгоградцы отмечают Медовый Спас
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Куба наладит производство военной техники при содействии России
Уточняется, что содействие по передаче полномочий коснется техники, которую РФ отправляла Кубе ранее.
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Футбол
«Зенит» поздравил Александра Медведева с днем рождения
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Украина передала Нидерландам материалы дела MH17
«22 июля 2019 года материалы уголовного дела относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 УПК Украины», — говорится в ответе.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов
70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
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Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
В Ленобласти восстановили движение на М-10 после ДТП с пострадавшими
В Тосненском районе Ленинградской области на участке федеральной автодороги М-10 «Россия» (Москва-Петербург) восстановили штатное движение автотранспорта после крупного ДТП с участием трех автомобилей, в котором утром 14 августа пострадали пять человек, включая ребенка.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Избитую полицейским на митинге россиянку увезли на скорой
Участницу согласованного митинга 10 августа Дарью Сосновскую, которую полицейский беспричинно ударил в живот, доставили в больницу бригадой скорой помощи.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Турция и США создают Совместный центр операций по Сирии
В создании центра по Сирии принимает участие американская делегация в составе шести человек.
Обновлено вчера в 13:51
Музыка
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
На греческой Эвбее эвакуируют жителей из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
Белоруссию беспокоит наступательный характер учений НАТО
Белоконев отметил, что акцент основных мероприятий подготовки войск смещается от от оборонительных и специальных действий к оборонительным и наступательным, что не может не беспокоить белорусское руководство, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:05
Происшествия
Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер
Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Здоровье
Врачи рассказали, сколько меда можно съесть без вреда здоровью
В свою очередь, Буеверов отметил, что сочетание меда и алкоголя опасно для здоровья.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
Медведь разрыл могилу и утащил тело в Хабаровском крае
В Хабаровском крае на кладбище в Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл могилу и утащил тело умершего человека.
Обновлено в 02:33
Футбол
Червиченко отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту» в ЛЧ
Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:06
Политика
Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине
Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 11:29
Политика
Черногория потеряла около €2 млрд из-за антироссийских санкций
Депутат Скупщины, лидер оппозиционного «Демократического фронта» Милан Кнежевич сообщил о том, что Черногория потеряла около двух миллиардов евро из-за антироссийских санкций, которые она поддержала в 2014 году.
Обновлено в 03:04
Общество
В Роскачестве назвали признаки некачественного вина
Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».
Обновлено в 02:22
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Жара не вернется в Москву до конца лета
Жаркая погода в оставшиеся дни лета в Москву не вернется.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Люди не поверили, что Ольга Бузова является блокадницей
Кадр из видео в instagram.com - @buzova86 - Бузова назвала себя блокадницей.
Обновлено вчера в 09:19
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено вчера в 12:03
Экономика
Россияне стали меньше покупать мясных продуктов
В период с июля 2018 года по июнь 2019 года жители страны купили мясных продуктов на 4,3% меньше в натуральных объемах, чем в предыдущем аналогичном периоде.
Обновлено в 04:53