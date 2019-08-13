Общество

Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфонеКоммерсантъ вчера в 14:52

Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах. Соответствующие поправки к Правилам дорожного движения (ПДД) разработало МВД России.
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Водителям разрешат предъявлять e-ОСАГО на смартфонах и планшетах

РБКвчера в 15:58

МВД предложило разрешить предъявлять сотруднику ГИБДД электронный ОСАГО

Rambler News Serviceвчера в 12:29

МВД предлагает разрешить водителям предъявлять ОСАГО на смартфоне

REGNUMвчера в 15:17

Водители смогут предъявлять сотрудникам ГИБДД электронный полис ОСАГО

ТАССвчера в 12:57

МВД изменит процедуру проверки ОСАГО

Известиявчера в 12:56

В России упростят проверку электронных полисов ОСАГО на дорогах

РЕН ТВвчера в 12:53

Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне

Коммерсантъвчера в 14:52
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Происшествия

В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП

Обновлено в 04:56
Политика

Китай не пустил два корабля ВМС США в порт Гонконга

Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.
Обновлено вчера в 16:54
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Футбол

«Матч ТВ» не сумел организовать трансляцию матча «Порту» — «Краснодар»

Перед началом встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на телеканале «Матч ТВ» появилась информация о том, что по не зависящим от телеканала причинам трансляция игры не состоится.
Обновлено вчера в 15:38
Религия

14 августа волгоградцы отмечают Медовый Спас

Обновлено в 00:50
Армия и оружие

Куба наладит производство военной техники при содействии России

Уточняется, что содействие по передаче полномочий коснется техники, которую РФ отправляла Кубе ранее.
Обновлено вчера в 04:59
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Футбол

«Зенит» поздравил Александра Медведева с днем рождения

«Зенит» в своем официальном Twitter поздравил генерального директора Александра Медведева с 64-летием.
Обновлено в 04:27
Политика

Украина передала Нидерландам материалы дела MH17

«22 июля 2019 года материалы уголовного дела относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 УПК Украины», — говорится в ответе.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия

В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов

70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
Обновлено в 04:09
Политика

AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

В Ленобласти восстановили движение на М-10 после ДТП с пострадавшими

В Тосненском районе Ленинградской области на участке федеральной автодороги М-10 «Россия» (Москва-Петербург) восстановили штатное движение автотранспорта после крупного ДТП с участием трех автомобилей, в котором утром 14 августа пострадали пять человек, включая ребенка.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Избитую полицейским на митинге россиянку увезли на скорой

Участницу согласованного митинга 10 августа Дарью Сосновскую, которую полицейский беспричинно ударил в живот, доставили в больницу бригадой скорой помощи.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

Турция и США создают Совместный центр операций по Сирии

В создании центра по Сирии принимает участие американская делегация в составе шести человек.
Обновлено вчера в 13:51
Музыка

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Политика

Раскрыта судьба пропавшего в Сирии российского борца с рабством

Обновлено в 01:48
Происшествия

На греческой Эвбее эвакуируют жителей из-за лесных пожаров

Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие

Белоруссию беспокоит наступательный характер учений НАТО

Белоконев отметил, что акцент основных мероприятий подготовки войск смещается от от оборонительных и специальных действий к оборонительным и наступательным, что не может не беспокоить белорусское руководство, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:05
Происшествия

Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер

Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Здоровье

Врачи рассказали, сколько меда можно съесть без вреда здоровью

В свою очередь, Буеверов отметил, что сочетание меда и алкоголя опасно для здоровья.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия

Медведь разрыл могилу и утащил тело в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на кладбище в Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл могилу и утащил тело умершего человека.
Обновлено в 02:33
Футбол

Червиченко отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту» в ЛЧ

Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:06
Политика

Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине

Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 11:29
Политика

Черногория потеряла около €2 млрд из-за антироссийских санкций

Депутат Скупщины, лидер оппозиционного «Демократического фронта» Милан Кнежевич сообщил о том, что Черногория потеряла около двух миллиардов евро из-за антироссийских санкций, которые она поддержала в 2014 году.
Обновлено в 03:04
Общество

В Роскачестве назвали признаки некачественного вина

Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».
Обновлено в 02:22
Общество

Жара не вернется в Москву до конца лета

Жаркая погода в оставшиеся дни лета в Москву не вернется.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Люди не поверили, что Ольга Бузова является блокадницей

Кадр из видео в instagram.com - @buzova86 - Бузова назвала себя блокадницей.
Обновлено вчера в 09:19
Экономика

Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено вчера в 12:03
Экономика

Россияне стали меньше покупать мясных продуктов

В период с июля 2018 года по июнь 2019 года жители страны купили мясных продуктов на 4,3% меньше в натуральных объемах, чем в предыдущем аналогичном периоде.
Обновлено в 04:53
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