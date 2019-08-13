Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфонеКоммерсантъ вчера в 14:52
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах. Соответствующие поправки к Правилам дорожного движения (ПДД) разработало МВД России.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
МВД предложило разрешить предъявлять сотруднику ГИБДД электронный ОСАГО
Rambler News Serviceвчера в 12:29
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:07, Ашберн
Общество
Прокуратура: участников «НаШИЕСтвия» ждут штрафы и уголовные дела
Участников музыкального фестиваля «НаШИЕСтвие», запланированного на 15−18 августа на станции Шиес, ждет, в том числе, уголовная ответственность — проведение мероприятия не согласовано с властями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 09:11
Экономика
Россияне стали покупать меньше мяса
За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 13:08
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 20:50
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Финансы
Оппозиция одерживает победу на праймериз в Аргентине
Обновлено 12 августа в 01:54
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Социологи зафиксировали падение интереса россиян к думским выборам
Согласно опросу «Левада-центра», 41% россиян либо не собираются участвовать в предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму, либо не знают, кого на них поддержать.
Обновлено в 02:04
Религия
Почему на Медовый спас лакомились блинами с медом и маком
Обновлено в 01:15
Происшествия
Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
Число пострадавших в результате серии взрывов на военном складе под Ачинском выросло до 40 человек, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава Красноярского края Зоя Масленникова.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Эвакуация объявлена из-за селевого выброса около Алма-Аты
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:28
Кино
Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС
Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
Обновлено вчера в 11:26
Армия и оружие
Минобороны Украины заподозрило Россию в планах нанести ядерный удар
Как сообщило «Радио Свобода» ссылаясь на помощника руководителя офиса президента Украины Ивана Апаршина, главное управление разведки Украины (ГУР) смогло разгадать коварные планы России.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия
Под Нижним Новгородом тушат пожар на теплоходе «Святая Русь»
В Сибирском затоне под Нижним Новгородом загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь».
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
У Балотелли появился новый вариант продолжения карьеры
Бывший нападающий «Марселя» Марио Балотелли может продолжить карьеру в итальянской «Брешии».
Обновлено в 00:58
Авто
Новые изображения раскрывают внешность внедорожника Nissan Patrol
На просторах Сети обнародованы рендерные изображения, раскрывающие внешность нового внедорожника Nissan Patrol.
Обновлено в 01:28
Энергетика
Мировые цены на нефть вновь снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 13 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:09
Общество
В России изменят правила выплаты детских пособий
В России изменят правила выплаты детских пособий — помощь смогут получать семьи с доходом меньше двух прожиточных минимумов, а деньги будут выплачивать, пока ребенку не исполнится три года.
Обновлено вчера в 10:09
Экономика
Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеров
Всего общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес
Эдуард Успенский не был добрым дедушкой-сказочником
Обновлено в 01:54
Футбол
Определились все пары участников раунда плей-офф Лиги чемпионов
Стали известны все участники раунда плей-офф Лиги чемпионов. По итогам матчей третьего квалификационного раунда определились следующие пары.
Обновлено в 01:29
Кино
Фильм «Движение вверх» собрал в Китае $13 млн
Обновлено вчера в 16:11
Общество
В России снизилось число зарегистрированных браков и разводов
В первой половине 2019 года количество зарегистрированных в России браков сократилось на 12,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Путин встретился с детьми из Академии хореографии Севастополя
Президент России Владимир Путин встретился с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя, а также пообщался с ее ректором — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.
Обновлено вчера в 16:23
Экономика
«Роскосмос» объяснил высокие средние зарплаты сотрудников
Величина средней заработной платы, указанная в годовом отчете госкорпорации «Роскосмос» за 2018 год, включает не только непосредственный оклад сотрудников, но и выплату годовой премии по итогам 2017 года, специальные надбавки, предусмотренные законодательством России, материальную помощь сотрудникам, а также налоги, пояснили в пресс-службе.
Обновлено вчера в 15:58
Армия и оружие
Косачев заявил, что США не удастся нарушить баланс сил
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что США не удастся нарушить баланс сил, несмотря на их стремление к одностороннему военному превосходству.
Обновлено вчера в 22:15