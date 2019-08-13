Общество

Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфонеКоммерсантъ вчера в 14:52

Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах. Соответствующие поправки к Правилам дорожного движения (ПДД) разработало МВД России.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Водителям разрешат предъявлять e-ОСАГО на смартфонах и планшетах

РБКвчера в 15:58

Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне

Коммерсантъвчера в 14:52

МВД предложило разрешить предъявлять сотруднику ГИБДД электронный ОСАГО

Rambler News Serviceвчера в 12:29

Водители смогут предъявлять сотрудникам ГИБДД электронный полис ОСАГО

ТАССвчера в 12:57

МВД изменит процедуру проверки ОСАГО

Известиявчера в 12:56

В России упростят проверку электронных полисов ОСАГО на дорогах

РЕН ТВвчера в 12:53

МВД предлагает разрешить водителям предъявлять ОСАГО на смартфоне

REGNUMвчера в 15:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:07, Ашберн
Общество

Прокуратура: участников «НаШИЕСтвия» ждут штрафы и уголовные дела

Участников музыкального фестиваля «НаШИЕСтвие», запланированного на 15−18 августа на станции Шиес, ждет, в том числе, уголовная ответственность — проведение мероприятия не согласовано с властями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 09:11
Экономика

Россияне стали покупать меньше мяса

За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 01:04
Армия и оружие

НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу

Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 13:08
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Обновлено вчера в 20:50
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Здоровье

Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Финансы

Оппозиция одерживает победу на праймериз в Аргентине

Обновлено 12 августа в 01:54
Гаджеты

Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено вчера в 21:28
Политика

Социологи зафиксировали падение интереса россиян к думским выборам

Согласно опросу «Левада-центра», 41% россиян либо не собираются участвовать в предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму, либо не знают, кого на них поддержать.
Обновлено в 02:04
Религия

Почему на Медовый спас лакомились блинами с медом и маком

Обновлено в 01:15
Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40

Число пострадавших в результате серии взрывов на военном складе под Ачинском выросло до 40 человек, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава Красноярского края Зоя Масленникова.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Эвакуация объявлена из-за селевого выброса около Алма-Аты

Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:28
Кино

Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС

Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
Обновлено вчера в 11:26
Армия и оружие

Минобороны Украины заподозрило Россию в планах нанести ядерный удар

Как сообщило «Радио Свобода» ссылаясь на помощника руководителя офиса президента Украины Ивана Апаршина, главное управление разведки Украины (ГУР) смогло разгадать коварные планы России.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия

Под Нижним Новгородом тушат пожар на теплоходе «Святая Русь»

В Сибирском затоне под Нижним Новгородом загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь».
Обновлено вчера в 10:00
Футбол

У Балотелли появился новый вариант продолжения карьеры

Бывший нападающий «Марселя» Марио Балотелли может продолжить карьеру в итальянской «Брешии».
Обновлено в 00:58
Авто

Новые изображения раскрывают внешность внедорожника Nissan Patrol

На просторах Сети обнародованы рендерные изображения, раскрывающие внешность нового внедорожника Nissan Patrol.
Обновлено в 01:28
Энергетика

Мировые цены на нефть вновь снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 13 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:09
Общество

В России изменят правила выплаты детских пособий

В России изменят правила выплаты детских пособий — помощь смогут получать семьи с доходом меньше двух прожиточных минимумов, а деньги будут выплачивать, пока ребенку не исполнится три года.
Обновлено вчера в 10:09
Экономика

Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеров

Всего общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес

Эдуард Успенский не был добрым дедушкой-сказочником

Обновлено в 01:54
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Обновлено в 00:49
Футбол

Определились все пары участников раунда плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны все участники раунда плей-офф Лиги чемпионов. По итогам матчей третьего квалификационного раунда определились следующие пары.
Обновлено в 01:29
Кино

Фильм «Движение вверх» собрал в Китае $13 млн

Обновлено вчера в 16:11
Общество

В России снизилось число зарегистрированных браков и разводов

В первой половине 2019 года количество зарегистрированных в России браков сократилось на 12,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие

Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском

Обновлено вчера в 16:41
Политика

Путин встретился с детьми из Академии хореографии Севастополя

Президент России Владимир Путин встретился с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя, а также пообщался с ее ректором — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.
Обновлено вчера в 16:23
Экономика

«Роскосмос» объяснил высокие средние зарплаты сотрудников

Величина средней заработной платы, указанная в годовом отчете госкорпорации «Роскосмос» за 2018 год, включает не только непосредственный оклад сотрудников, но и выплату годовой премии по итогам 2017 года, специальные надбавки, предусмотренные законодательством России, материальную помощь сотрудникам, а также налоги, пояснили в пресс-службе.
Обновлено вчера в 15:58
Армия и оружие

Косачев заявил, что США не удастся нарушить баланс сил

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что США не удастся нарушить баланс сил, несмотря на их стремление к одностороннему военному превосходству.
Обновлено вчера в 22:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное