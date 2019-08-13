Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфонеКоммерсантъ вчера в 14:52
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах. Соответствующие поправки к Правилам дорожного движения (ПДД) разработало МВД России.
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МВД предложило разрешить предъявлять сотруднику ГИБДД электронный ОСАГО
Rambler News Serviceвчера в 12:29
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