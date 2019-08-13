Общество

Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфонеКоммерсантъ вчера в 14:52

Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах. Соответствующие поправки к Правилам дорожного движения (ПДД) разработало МВД России.
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Водителям разрешат предъявлять e-ОСАГО на смартфонах и планшетах

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