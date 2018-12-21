Общество
Водителям не придется сдавать экзамены на знание ПДД при обмене прав
Водителям не придется сдавать экзамены на знание ПДД при обмене правТАСС09:52
ГИБДД России не видит никаких оснований для введения экзаменов для водителей, которые меняют водительские удостоверения.
ТАСС09:52
Оценить
36 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 16:57, Ашберн
Общество
«Аэрофлот» изменил время вылета 11 субботних рейсов из-за непогоды
Авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение перенести время вылета 11 рейсов из-за непогоды в Москве. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 16:50
Транспорт
Скоростной поезд запустили из Москвы в Одинцово
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что первый диаметр появится в следующем году и свяжет железнодорожным сообщением Одинцово и Лобню.
Обновлено в 09:52
Транспорт
В московском транспорте подорожает проезд
С января 2019 года тарифы на проезд в транспорте Москвы повысятся на 5,1%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:14
Общество
На Урале появилась елка из миллионов долларов и евро
В банке «Нейва» в Екатеринбурге установили новогоднюю елку из настоящих купюр на общую сумму 1,2 миллиона долларов и 1,1 миллиона евро, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:09
Общество
Рижский митрополит оказался агентом КГБ
Писательница Елена Екатериничева в интервью радиостанции рассказала, что после провозглашения независимости Латвии митрополит Рижский Александр незаконно передал под управление Ищенко 45 церковных объектов, которые церковь получила от государства.
Обновлено в 06:53
Общество
Совфед одобрил закон об ответственном обращении с животными
Совет Федерации одобрил 21 декабря на последнем пленарном заседании осенней сессии закон об ответственном обращении с животными, регламентирующий статус приютов, порядок выгула собак, а также запрещающий пропаганду жестокого обращения с животными.
Обновлено в 05:36
Общество
Росгвардия подаст в суд на РБК из-за публикаций о закупках продуктов
Росгвардия подает в суд на РБК за две публикации, посвященные поставкам продуктов ведомству. Об этом сообщается на сайте силовой структуры.
Обновлено в 06:46
Общество
ВЭБ.РФ может поспособствовать реализации проектов «Архитекторы. РФ»
"Вопрос об изменении форматов городских экономик станет одним из важных, и возможности у них (у ВЭБ.РФ) больше, чем наши, поэтому какие-то из проектов будут предложены в ВЭБ.РФ, чтобы получить поддержку для реализации", - сказал Плутник.
Обновлено в 12:59
Транспорт
На «Победу» подали в суд за платную регистрацию на рейсы за границей
Суть иска на сайте суда не раскрывается, однако в прокуратуре пояснили, что просят обязать авиакомпанию исключить из правил перевозки пассажиров и багажа норму, согласно которой услуга регистрации на рейс на стойках иностранных аэропортов является платной.
Обновлено в 04:41
Религия
Священников-педофилов призвали сдаваться
Папа Римский Франциск призвал католических священников, когда-либо совершавших преступления сексуального характера в отношении детей, сдаваться властям.
Обновлено в 09:04
Общество
Французские «желтые жилеты» вновь проведут акции протеста в субботу
Во Франции на субботу вновь запланировано несколько акций протеста "желтых жилетов", сообщают в пятницу местные СМИ.
Обновлено в 08:11
Общество
Названы самые популярные коты года
«Медиалогия» назвала самых популярных котов в 2018 году. Рейтинг «ТОП–10 котиков» за 2018 год опубликован на сайте организации.
Обновлено в 09:10
Путешествия
Почти 5,5 тыс. клиентов «Жемчужной реки» лишились отдыха
Почти 5,5 тысяч клиентов туроператора "Жемчужная река", купивших путевки на китайский остров Хайнань, не смогли вылететь на отдых из-за остановки деятельности компании, страхового покрытия ответственности туроператора не хватит на выплаты всех компенсаций.
Обновлено в 02:53
Общество
Spiegel принес извинения на фоне скандала вокруг автора журнала
Немецкий журнал Der Spiegel принес свои извинения в новом выпуске журнала, посвященном скандалу с его автором.
Обновлено в 12:54
Общество
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
Обновлено в 13:51