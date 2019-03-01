Авто

Водителям назначат выплаты за установку ГБО на автомобилиSpeedMe вчера в 11:02

Всего за пять лет на все направления программы будет потрачено 187 миллиардов рублей. В процессе принятия проекта программы господдержки будет присутствовать упрощение процедуры получения разрешения на установку ГБО, а также на её «оцифровку».
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Газ народа: перевод автомобилей частников на ГБО оплатит государство

Автовладельцы смогут получить 27 тыс. рублей при переводе на ГБО легкового автомобиля и максимальные 147 тыс. рублей при переводе на газ магистрального тягача. Это поможет существенно улучшить экологию городов, отмечают эксперты.
Известия15 марта в 17:02

Подробнее о событии

Государство осуществит финансовую поддержку при переводе машин на газ

Тарантас Ньюсвчера в 13:38

Россия компенсирует часть затрат водителей при установке ГБО

CarsWeek.ruвчера в 11:55

Газ народа: перевод автомобилей частников на ГБО оплатит государство

Известия15 марта в 17:02

За перевод авто на газовое топливо владельцам заплатят от 27 000 до 147 000 рублей

Car.ruвчера в 07:08

Государство нам доплатит — по 27 тысяч за ГБО

За рулемвчера в 04:19

За перевод авто на газовое топливо владельцам заплатят от 27 до 147 тысяч рублей

Комсомольская правдавчера в 03:14

Государство поможет переводить автомобили на газомоторное топливо

Автостатвчера в 10:02
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Политика

Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, что не собирается «варить кашу» с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 18:37
Армия и оружие

Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах моряков-подводников

Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие

В США ушла под воду авиабаза с «самолетами судного дня»

Авиабаза возобновит свою работу 19 марта в 16:00 мск, добавил военный. https: / / www.facebook.com / 55.WG.Commander / posts / 2574278785920035 Напомним, на авиабазе Оффатт находятся самолеты, предназначенные для правительства и командования армии США на случай ядерной войны, также называемыми "самолетами судного дня".
Обновлено в 00:15
Хоккей

«Тампа» впервые выиграла регулярный чемпионат НХЛ

Обновлено вчера в 22:19
Экономика

Роспотребнадзор отчитался о помощи потребителям финуслуг за 2018 год

Роспотребнадзор за 2018 год выявил порядка 3,5 тысячи нарушений прав потребителей со стороны финансовых организаций.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Бывший главврач Белогорской больницы найден мертвым

Бывший главный врач больницы Белогорска в Амурской области Михаил Данилов найден мертвым с огнестрельным ранением.
Обновлено в 00:36
Политика

Бизнес пожаловался президенту на неналоговые платежи

Бизнес пожаловался президенту на инициативу Министерства финансов России включить в Налоговый кодекс шесть основных неналоговых сборов — экологический, утилизационный и курортный, плату за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по автодорогам («Платон») и использование связи.
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия

Власти Якутии намерены усилить борьбу с незаконной миграцией

Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

В «Шереметьево» самолет избежал столкновения с погрузчиком

Самолет авиарейса из Санкт-Петербурга в Москву ушел на второй круг при посадке в «Шереметьево» из-за погрузчика на взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщает «Фонтанка».
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

Бывший президент Перу задержан в Калифорнии

По словам представителей полиции, Толедо был задержан исключительно за пьянство, а не по причине того, что он был объявлен в Перу в розыск по обвинениям в коррупции.
Обновлено вчера в 19:13
Политика

Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса почти во всех регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию "Передовые правовые инициативы".
Обновлено вчера в 15:51
Политика

Путин подписал закон о борьбе с фейковыми новостями

Президент России Владимир Путин подписал законы о борьбе с недостоверной информацией и противодействии распространения информации, содержащей оскорбление государства и общества, следует из документов, размещенных на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

В правительстве Хабаровского края начались обыски

В правительстве Хабаровского края проходят обыски по уголовному делу о хищении более 10 миллиардов рублей в лесной сфере.
Обновлено вчера в 08:37
Шоу-бизнес

Помощница Юлии Началовой рассказала о последнем разговоре с певицей

Обновлено вчера в 19:55
Политика

Россия потребует у США возвращения Ярошенко на Родину

Россия потребует передать российского заключенного Константина Ярошенко из Штатов для отбывания срока в стране гражданства.
Обновлено вчера в 19:00
Транспорт

Всегда с переправой: что даст Китаю мост через Амур

На будущий год в Благовещенске Через год после открытия моста Нижнеленинское – Тунцзян, весной 2020 года, откроют еще один мост через Амур в Китай.
Обновлено вчера в 17:02
Космос

На Венеру могут отправить аэростат с микроскопом

В рамках российско-американской миссии на Венеру может быть отправлен аэростат с микроскопом для поиска следов жизни.
Обновлено в 00:14
Происшествия

Суд решит судьбу еще четверых фигурантов дела «Зимней вишни»

Будут рассмотрены ходатайства следователя о продлении фигурантам меры пресечения. Суды состоятся 18, 20, 21 и 22 марта.
Обновлено вчера в 05:12
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан

Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.
Обновлено вчера в 13:34
Транспорт

Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн

Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.
Обновлено вчера в 19:14
Политика

Крым «опасен» для России, заявил Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Крым "опасен" для России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:56
Политика

Экс-глава СБУ оценил возможность военного вторжения России на Украину

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Кокорин заявил, что не просил подарков на день рождения

Обновлено в 00:29
Общество

В Японии скоро запретят любое физическое наказание детей

Правительство Японии одобрило во вторник поправки к законодательству, которые запрещают во всех формах физические наказания детей как меру их воспитания.
Обновлено вчера в 22:24
Экономика

Кто еще станет налоговым агентом по НДФЛ

Список налоговых агентов по НДФЛ пополнится. Соответствующие поправки разработаны в статью 226 НК.
Обновлено вчера в 07:45
Шоу-бизнес

Бывший муж Началовой прокомментировал ее смерть

Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист российской сборной и московского ЦСКА Евгений Алдонин в интервью программе "Пусть говорят" прокомментировал смерть артистки.
Обновлено вчера в 20:23
Происшествия

В Индонезии орангутан выжил после 74 пулевых ранений

Обновлено вчера в 23:41
Экономика

NYT: Deutsche Bank выдал Трампу кредитов на сумму более $2 млрд

Германский банк Deutsche Bank в течение нескольких лет предоставил кредитов на общую сумму свыше $2 млрд Дональду Трампу до того, как он был избран президентом США.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия

В СК объяснили, зачем Бастрыкин смотрел с лупой видео на ноутбуке

Фотография, на которой глава СК смотрит видео на компьютере через лупу, стала поводом для шуток.
Обновлено вчера в 14:27
Политика

МИД России призвал ЕС и НАТО признать выбор жителей Крыма

В обращении в честь пятилетнего юбилея воссоединения Крыма с Россией МИД РФ обратилось к странам Североатлантического альянса и Евросоюза с призывом признать выбор жителей Крымского полуострова, передает телеканал "360".
Обновлено вчера в 18:01
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