Водительское удостоверение станет электроннымРоссийская газета вчера в 23:27

Электронные права могут появиться уже в 2020 году, рассказал в интервью РИА Новости начальник ГИБДД Михаил Черников. По его словам, через год можно будет не носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля.

с чего всё началось

Напомним, что в этом году даже паспорта автомобилей станут электронными.

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