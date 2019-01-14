Транспорт
Водители автопарка для чиновников и депутатов обратились к начальнику транспортного управления Управделами президента России Анатолию Тюкову с просьбой разъяснить порядок действий на платных парковках Москвы, стоимость которых повысилась до 380 руб. в час.
Коммерсантъ09:09
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с чего всё началось
Профсоюз «Правозащита», в который входят водители ФГБУ «Автобаза №2», обслуживающего депутатов Госдумы, членов правительства, а также подразделения Фельдъегерской службы связи, пожаловался в Кремль на то, что водителям приходится самим оплачивать штрафы за нарушение правил парковки в центре Москвы, существенно возросшие в конце прошлого года.РБК11:36
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 16:41, Ашберн
Общество
Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 миллионов рублей
Истец Бестаев А.А. требует опровержения сведений, распространенных в интервью от 21 августа, которое давала Ивлеева Дудю и взыскать с обоих по 50 млн рублей — совокупно 100 млн рублей.
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Вселенский (Константинопольский) патриархат обнародовал текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 14:46
Происшествия
В Киево-Печерской лавре произошел пожар
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Политика
Россия и США проведут в Женеве консультации по Договору о РСМД
Россия и США проведут во вторник в Женеве консультации в межведомственном формате по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 16:16
Происшествия
В Госдуму внесли проект о системах газовой безопасности в домах
В Госдуму в понедельник внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.
Обновлено в 10:19
Происшествия
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Двух маленьких истощенных девочек обнаружили сотрудники экстренных служб после вскрытия двери в квартире в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, ведется розыск родителей, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:04
Политика
Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора".
Обновлено в 11:09
Энергетика
Мадуро приказал продавать за рубеж 15% нефти Венесуэлы за криптовалюту
В соответствии с распоряжением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, государственные нефтекомпании страны обязаны начать экспорт за криптовалюту петро, сообщает El Nacional.
Обновлено в 16:16
Автоспорт
Карякин попал в аварию на седьмом этапе «Дакара»
Российский пилот Сергей Карякин, выступающий в ралли-марафоне "Дакар" на мотовездеходе, несколько раз перевернулся во время прохождения седьмого спецучастка, сообщается на официальном сайте гонки.
Обновлено в 12:13
Политика
Медведев заявил о вреде длинных новогодних каникул для экономики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что длинные новогодние праздники в стране плохо влияют на экономику.
Обновлено в 11:06
Политика
США намерены покупать у России РД-180 как минимум до 2023—2024 годов
Поставки в США российского двигателя РД-180 продолжатся по меньшей мере до 2023—2024 годов, заявил гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер.
Обновлено в 11:50
Происшествия
В жилом доме в Ростовской области взорвался газ
Два этажа многоэтажного жилого дома обрушились в результате взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Мэр Гданьска умер после покушения
53-летний мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого 13 января напал вооруженный ножом мужчина, умер в больнице.
Обновлено в 08:51
Культура
Парижская опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину
Обновлено в 08:52
Политика
Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Обновлено вчера в 14:42
Экономика
Медведев призвал ценить поддержку Белоруссии со стороны России
Россия оказывает финансовую помощь Белоруссии, Минску стоило бы выше ценить такое отношение со стороны Москвы, считает российский премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:04
Авто
ФАС разрешила «Юнисон» купить завод GM в Петербурге
Напомним, General Motors законсервировала предприятие в Петербурге в 2015 году.
Обновлено в 10:45
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу над подмосковными "Химками" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 13:35
Экономика
FT узнала о проблемах Visa и Mastercard с доступом на китайский рынок
Спор по поводу доступа на китайский рынок платежей длился несколько лет, и в 2012 году ВТО постановила, что Пекин дискриминационно относится к иностранным компаниям.
Обновлено в 15:17
Происшествия
ЛГБТ-сообщество сообщило о задержании 40 геев в Чечне с конца декабря
Около 40 представителей ЛГБТ-сообщества задержаны, два человека убиты в Чечне с конца 2018 года, утверждают в правозащитной организации "ЛГБТ-сеть", власти республики опровергают эту информацию.
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Наука
Короткий сон ведет к атеросклерозу
Короткий сон ведет к атеросклерозу – испанские ученые из Национального центра сердечно-сосудистых исследований заявили о том, что «короткий и неглубокий сон повышает риск развития атеросклероза».
Обновлено в 16:12
Политика
ОЗХО рекомендует признать «Новичок» запрещенным веществом
Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) рекомендовал включить боевое отравляющее вещество «Новичок», которое якобы использовалось в английском городе Солсбери для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
Обновлено в 13:43
Спорт
Российские гандболисты сыграли вничью с Германией в матче ЧМ
Обновлено в 13:43
Происшествия
Житель Варшавы задержан за угрозы президенту Польши
В Варшаве стражами порядка задержан 72-летний мужчина, заявивший о возможной гибели президента Польши Анджея Дуды, сообщили в пресс-службе местной полиции.
Обновлено в 15:44
Экономика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.
Обновлено в 02:55
Политика
МИД России объяснил переименование Македонии
Решение парламента Македонии о переименовании страны навязано извне и не является выражением воли народа.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Саранске проверяют видео сожжения флага России
Обновлено в 07:24
Космос
Восстановить связь с телескопом «Спектр-Р» пока не удалось
Обновлено вчера в 08:29
Космос
Обозначена дата демозапуска космического корабля Crew Dragon
На 9 февраля может быть назначен запуск нового космического корабля Crew Dragon без экипажа к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 15:53
Политика
Польша планирует построить остров в Калининградском заливе
Обновлено вчера в 12:55