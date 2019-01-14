Транспорт

Водители депутатов пожаловались в Кремль на дорогую парковку в Москве
РБК
07:45

Профсоюз просит Тюкова разъяснить регламент работы и порядок действий для водителей спецтранспорта на платных парковках Москвы. Советник управляющего делами президента Елена Крылова сообщила РБК, что в ведомстве с обращением профсоюза еще не ознакомились.
РБК07:45
с чего всё началось

Водители депутатов пожаловались в Кремль на дорогую парковку в Москве

Профсоюз «Правозащита», в который входят водители ФГБУ «Автобаза №2», обслуживающего депутатов Госдумы, членов правительства, а также подразделения Фельдъегерской службы связи, пожаловался в Кремль на то, что водителям приходится самим оплачивать штрафы за нарушение правил парковки в центре Москвы, существенно возросшие в конце прошлого года.
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