Транспорт
Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться правBFM.ru 01:35
При отсутствии умышленных действий (например, если номер покрылся грязью при движении по трассе) можно применять 500-рублевый штраф. Кроме того, пленум ВС уточнил, что за установку нештатных газоразрядных (ксеноновых) ламп лишать прав больше не будут.
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с чего всё началось
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.Известиявчера в 23:40
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Верховный Суд разрешил забирать водительские удостоверения за нечитаемые номера
Московский Комсомолецвчера в 18:48
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