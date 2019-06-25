Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться правBFM.ru 01:35

с чего всё началось

При отсутствии умышленных действий (например, если номер покрылся грязью при движении по трассе) можно применять 500-рублевый штраф. Кроме того, пленум ВС уточнил, что за установку нештатных газоразрядных (ксеноновых) ламп лишать прав больше не будут.

Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав

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