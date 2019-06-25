Транспорт

Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться правBFM.ru 01:35

При отсутствии умышленных действий (например, если номер покрылся грязью при движении по трассе) можно применять 500-рублевый штраф. Кроме того, пленум ВС уточнил, что за установку нештатных газоразрядных (ксеноновых) ламп лишать прав больше не будут.
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На заседании
 Пленума Верховного Суда Российской Федерации были даны рекомендации для нижестоящих судебных инстанций, как следует применять на практике 12 главу КоАП РФ, в которой прописаны санкции за нарушения правил дорожного движения.
Московский Комсомолецвчера в 18:48

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Водителей смогут лишать прав за нечитаемые номера, пишут СМИ

РИА Новости00:42

Российских водителей могут лишить прав за грязные номера

Известиявчера в 23:40

Знак лишения

Российская газетавчера в 11:20

За грязные номера оставят без прав

Коммерсантъвчера в 18:06

Водителей с грязными номерами будут лишать прав

Газета.Ruвчера в 14:09

Верховный Суд разрешил забирать водительские удостоверения за нечитаемые номера

Московский Комсомолецвчера в 18:48

Россиян будут наказывать за намеренно запачканные автомобильные номера

Lenta.ruвчера в 09:16
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