Происшествия

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видеоГазета.Ru 06:35

В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ. На видео показано, как в Tesla происходит два взрыва и машину охватывает пламенем.
Читать в источнике
Комментировать75

Подробнее о событии

Водитель загоревшейся на МКАД Tesla рассказал подробности аварии

Вечерняя Москва07:27

«Ехал со скоростью 100 км/ч». Водитель взорвавшейся Tesla – об аварии

Москва 2408:37

РЕН ТВ публикует видео момента ДТП, в котором дотла выгорела «Тесла»

РЕН ТВвчера в 16:43

Водитель Tesla назвал причину крупной аварии на МКАД

ТК Звезда04:19

Три человека пострадали, когда автомобиль Tesla сгорел в результате ДТП на МКАД в районе ул. Профсоюзная

Агентство Москвавчера в 15:54

Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla рассказал подробности инцидента

РИА Новости06:09

Источник: электромобиль Tesla попал в ДТП на МКАД и сгорел

ТАССвчера в 14:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:28, Вашингтон
Политика

Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube

Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Здоровье

Названы последствия ежедневного употребления кофе

Обновлено вчера в 23:46
Футбол

«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в первом туре АПЛ

Футболисты лондонского "Арсенала" на выезде обыграли "Ньюкасл" в матче первого тура чемпионата Англии.
Обновлено в 11:07
Политика

Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»

Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Футбол

Вадим Евсеев: «Молодежь вышла заслуженно»

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал поражение от "Арсенала" в матче 5-го тура РПЛ (0:1). - "Арсенал" забил мяч, мы не использовали моменты, поэтому проиграли, - сказал Евсеев в эфире "Матч Премьер".
Обновлено в 09:12
Футбол

«Локомотив» разгромил «Урал» в пятом туре РПЛ

В рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» одержали крупную победу над «Уралом» из Екатеринбурга.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие

В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА

Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Обновлено в 10:35
Здоровье

В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца

По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Шоу-бизнес

Архип Глушко и Мария Слугина впервые рассказали о своем романе

Поклонники Наташи Королевой активно обсуждают первый серьезный роман ее единственного сына Архипа Глушко.
Обновлено в 01:49
Политика

Елизавета II сделала «самые острые» за 67 лет заявления

Обновлено в 09:12
Хоккей

Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/Гретцки

Обновлено вчера в 13:41
Религия

Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве

Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Музыка

Участник BTS выпустил клип на английском языке

Участник южнокорейского бойбэнда BTS Ким Тхэ Хё выпустил клип на английском языке на песню Winter Bear.
Обновлено вчера в 16:16
Политика

Директор актера Пашинина отреагировала на слухи о его нищенстве

Обновлено вчера в 12:20
Политика

«Медуза» нашла возможного автора телеграм-канала, опубликовавшего личные данные протестующих и журналистов

Администратором анонимного телеграм-канала «Товарищ майор», возможно, является московский пиарщик Виталий Тайсаев, выяснила «Медуза».
Обновлено в 06:36
Футбол

ЦСКА – «Сочи»: Васин и Чалов, Джанаев и Нобоа сыграют с первых минут

Стали известны составы ЦСКА и "Сочи" на матч 5-го тура чемпионата России.
Обновлено в 10:45
Космос

Российские ученые оценили вероятность выживания тихоходок на Луне

Обновлено 08 августа в 08:13
Экономика

Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей

Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы пытаются взыскать почти 2 млрд рублей с дворника, которая работает на предприятии ЖКХ в подмосковном городе Воскресенске.
Обновлено в 10:19
Космос

Китайцы успешно запустили первую многоразовую ракету

Китайская частная компания LinkSpace совершила запуск многоразовой ракеты RLV-T5 из северо-западной провинции Цинхай.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Человек погиб после обрушения в шахте Якутии

Один человек погиб после обрушения горных пород в шахте в Якутии.
Обновлено в 10:20
Происшествия

На Храмовой горе произошли столкновения между мусульманами и полицией

На Храмовой горе в Иерусалиме полиция применила светошумовые гранаты для разгона мусульман, протестовавших против сбора евреев у входа на гору.
Обновлено в 05:19
Футбол

40 лет назад в авиакатастрофе разбилась команда «Пахтакор»

Базилевич в конце 1979 года покинул "Пахтакор" — его недолгая командировка в Ташкент закончилась, и его отправили в ЦСКА.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП

Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили о разводе

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили поклонникам неприятную новость о разводе.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие

Китайские СМИ восхитились новейшим российским БПЛА «Охотник»

Обновлено в 10:17
Политика

Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit

Великобритания начнет использовать «поправку Магнитского» после Brexit.
Обновлено в 10:40
Происшествия

В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией

Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.
Обновлено в 10:45
Финансы

Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено в 06:33
Финансы

Рубль нашел поддержку у мировых центробанков

Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы

Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено в 11:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное