В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ. На видео показано, как в Tesla происходит два взрыва и машину охватывает пламенем.

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео

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